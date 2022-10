Debate por la nocturnidad: salones de fiesta pidieron trabajar "sin límites"

En el debate por la nueva normativa que regulará la nocturnidad en Santa Fe, los distintos sectores involucrados se mostraron disconformes con la forma en que el Ejecutivo realizó la propuesta, como así con aspectos claves del funcionamiento de la misma.

"Por suerte nuestra actividad se normalizó, estamos prácticamente normal como antes de la pandemia", comentó Andrés Gavilán, dueño de un salón de fiesta. "Algunas fiestas se postergaron, la mayoría. Otras nos dijeron que no las hacían y llegamos a un acuerdo".

Para Gavilán, el objetivo es "generar una convivencia" entre su trabajo y el derecho del vecino a descansar. En esa búsqueda, le llegó la invitación del Municipio. "Nos enteramos de la idea del intendente, de reunirnos a todos para que demos nuestro punto de vista. Casi todos los que fuimos quisimos ver qué iba a presentar Emilio Jatón, para poder discutir el punto. Cada uno tiene sus particularidades, en el salón de fiesta algunas cuestiones son más simples. Pero no nos mostraron nada: fuimos, hablamos medio en el aire, porque no sabíamos bien de qué hablar, y quedó todo en la nada. El intendente presentó su postura. Gracias a Dios los concejales de todos los partidos nos llamaron para consultarnos, ellos están trabajando muy bien", explicó el entrevistado a Cadena OH!

Otro de los problemas importantes, que también afecta a boliches y bares, es el ruido y el volumen de la música. Según el proyecto del Ejecutivo, adentro del salón no pueden superarse los 100 decibeles, y afuera los 45; esto sin aclarar cómo se mediría, desde qué lugar y con qué criterio.

"Yo hice una medición con un decibelímetro profesional, y el ruido de fondo de la ciudad, sin música del salón, un viernes o sábado a la noche, me marca 50 decibeles. Tampoco dice cómo te lo van a medir, son puntos muy importantes. Adentro del lugar debería ser libre, ya se están metiendo con la propiedad privada. Ponernos límites en el trabajo no es lo correcto", finalizó.

