En primera persona: la historia del hincha que llevó en andas a Diego Maradona en México 1986

Roberto Cejas y Diego Maradona tienen algo en común. Dieron juntos la vuelta olímpica en el mundial de México 1986 y ambos quedaron reflejados en una foto que será eterna para el mundo del fútbol.

En diálogo con Sin Mordaza, el santafesino hincha de Colón contó como fue su viaje al Mundial de México en 1986. "Fui solamente para la final. Llegué el sábado a la tarde a México y el partido era el domingo al mediodía. Dije “si le ganamos a Bélgica, me voy a ver a la final”. Justo tenía un compañero en México que me dijo, “venite que acá hay alguien que tiene la entrada y la quiere vender”, y así fue como arranqué. Pero cuando llegué y fui a buscar a esa persona, ya la había vendido. Así que ahí empezó a complicarse todo", comenzó contando.

En otro tramo de la charla, Roberto Cejas contó como hizo para ingresar al estadio sin tener entradas. "Yo tenía amigos que estaban desde el principio del Mundial y tenían entradas para la parte de arriba, pero les daban plata a los muchachos mexicanos para ir a la parte de abajo. Y así fue como hicimos: fuimos temprano, les dimos la guita a los mexicanos y entramos", añadió.

Y la frutilla del postre se dio cuando Diego Maradona se sube a sus hombros para dar la vuelta olímpica. "Al principio lo que hice fue ir al medio de la cancha. Y ahí saltaba, daba vueltas, cantaba, porque pensaba “algún día se va a ver el video y me van a ver a mí, pero me voy a conocer yo solo”. Y cuando los jugadores arrancaron a dar la vuelta olímpica, nosotros los vimos y les hicimos una especie de cordón para que vayan solos. Pero era imposible. Cuando estoy llegando al área chica, yo iba con una peluca celeste y blanca, y Diego se me frena adelante como para hacerle un penal. Se da vuelta, me mira y no hizo falta nada. No dudé, me agaché y lo levanté. Y así lo empecé a llevar al trote. Era imposible ver por dónde íbamos, él me manejaba, me decía por dónde ir", contó a Sin Mordaza en una entrevista íntima.