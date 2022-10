Observatorio de Falsas Denuncias acusó al "feminismo radicalizado" por la prisión de hombres en todo el país

Según el Observatorio de Falsas Denuncias de Argentina, el crecimiento de las acusaciones infundadas creció "terriblemente" en los últimos años. Si bien es un proceso que viene de hace tiempo atrás, para el organismo la presión del "feminismo radicalizado" genera más hombres detenidos sin razón.

"Los meten presos con nada, con la simple prueba del testimonio, sin cámara gessel en caso de menores, hay una postura de criminalizar a los hombres. También hay madres detenidas por este tema", comentó Patricia Anzoategui, directora del organismo.

"Con la ley de víctimas, el tema de escucharlas está muy bien. Pero la Justicia además tiene que desentrañar qué pasó. Ahí en muchos casos se puede ver que se miente para obtener otro beneficio, pero se los detienen para no tener un disgusto con las feministas radicalizadas. Pocos fiscales tienen el valor de sobreseer o no llevar a juicio. El perjuicio que le causan, no sólo al imputado, sino también al menor", detalló.

Si bien parece difícil pensar que una madre utilice a su hijo para mentir, para la entrevistada es lo que está ocurriendo en la actualidad. "En mi época jamas se le hubiese ocurrido a las mujeres hacer eso. Incluso había mucho abuso de tíos o familiares y lo resolvíamos de otra manera. No generábamos un odio tan radicalizado hacia el varón. Algunas lo solucionaron en terapia".

Que ahora se encarcele sin pruebas "es frecuente y no se puede negar", según Anzoategui. "Es como negar que existe el abuso, que existió siempre y sigue existiendo. El abuso viene de alguien que tiene un problema, un trastorno psico sexual. Sino se tiene que pensar que cualquiera es pedófilo, pero ser varón no te convierte en abusador o asesino".

Pero la entrevistada no desconoce cambios culturales que se dieron en los últimos años, en los que la mujer se insertó más en el mercado laboral, en puestos de importancia y tiene aspiraciones de progreso. Esto obligó a que los hombres se hagan cargo de la familia y del hogar también. Es decir, se tuvo que "adaptar" a que su mujer quiera progresar.

"Cuando uno otorga un beneficio para determinado sector, como a las mujeres que le dieron la posibilidad de denunciar, utilizarlo de mala manera es muy perverso. Es lo que están haciendo. También hay carpetazos políticos, y se mueven a personas de su cargo, pero sin pruebas. Es decir, han abusado de los favores de protección que tienen las mujeres. Es una moneda de cambio, si no le dan lo que quieren, los denuncian; y eso le duele a los hombres, porque la desproporción física se acaba cuando uno de los dos tiene un revólver en mano", dijo por último.

