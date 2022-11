Denuncian que los fiscales de la unidad GEFAS son "lamentables, mienten y no investigan"

El viernes pasado se realizó una audiencia especial en el marco de la causa que lleva el caso contra el docente Darío Céspedes. En la misma, se presentaron las apelaciones al fallo que lo condenó a 11 años de prisión por supuestos abusos en el jardín San Roque durante 2018.

En este contexto, Jorge Céspedes, el padre de Darío, se manifestó contra los fiscales que integran el área de género del Ministerio Público de la Acusación.

"Estos fiscales lo único que hacen es acusar, no buscan pruebas. Uno ya siente vergüenza ajena por estos procederes. Los fiscales de la unidad GEFAS son lamentables, mienten y no investigan", apuntó al aire en Cadena OH!

Al respecto, comentó que se presentó una nota con más de 500 firmas con el pedido de impugnación de los nombramientos que se pretenden de los fiscales Del Río Ayala, Minetti, Broggi y Arietti.

"Si este grupo de fiscales es lamentable, peor es la abogada querellante Carolina Walker. Es la que instiga a familiares, vecinos, invita a quemar las casas, a que escrachen a imputados de la manera más vil. Tenemos capturas de chat y videos de este personaje, estimula a los vecinos para que cometan todas las tropelías que se les ocurra", acusó directamente Céspedes.

"Ellos están en la vereda de enfrente. Estuvieron dubitativos y sin solidez en sus argumentos. La defensa todo lo contrario, estuvo sólida, Darío pudo decir no todo lo que tenía pensado, sí lo que tenía escrito", dijo por último.

Escuchar también audio completo: