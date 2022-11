Alberto Fernández le respondió a Máximo Kirchner y se refirió a las PASO

En medio de su enfrentamiento abierto con el kirchnerismo por las PASO, el presidente Alberto Fernández aseguró que "el Frente de Todos no es de tres o cuatro dirigentes".

Tras los discursos de la vicepresidenta Cristina Kirchner y de Máximo Kirchner de este fin de semana, Alberto Fernández sostuvo que "nadie ha hecho más por la unidad que yo", aunque descartó que fuese una respuesta al diputado nacional.

"Nunca quise construir el albertismo porque no creo en los personalismos. Yo soy parte de un proyecto y me pueden decir cualquier cosa menos que estoy en una aventura personal", sostuvo el jefe de Estado.

Fernández aseguró que tiene "la decisión de que ganemos las elecciones en 2023". "Después discutimos quien es el mejor candidato o candidata", agregó. Sin embargo, volvió a rechazar el planteo de suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias de 2023. "La mejor forma es a través de las PASO", recalcó.

"Lo que yo crea es un tema secundario, es una opinión mía. No está en mis manos el poder de levantar las PASO. Es una decisión que tiene que tomar el Congreso, no la tengo que yo. Los temas electorales están vedados al presidente", comentó luego el mandatario. Y agregó que la aprobación de la ley original de las primarias en 2009 "fue un gran hallazgo de Cristina".

La relación con Cristina Kirchner y la respuesta a Máximo

Alberto Fernández habló de su relación con la vicepresidenta y sus puntos de acuerdo y desacuerdo. "En los grandes temas con Cristina estuvimos de acuerdo. Quizá donde más hubo diferencias fue con el tema del acuerdo del FMI. Si no acordábamos este año hubiésemos pagado 19 millones de dólares", afirmó.

Luego de que Máximo Kirchner lo acusara de estar "embarcado en una aventura personal" y "poner cara de víctima", el jefe de Estado citó a Juan Domingo Perón al decir que "cuando un compañero habla mal de otro compañero, empieza a dejar de ser peronista". Acto seguido, aclaró que "no le está respondiendo y no habla de Máximo".

"Yo respeto todas las opiniones y miradas, nadie ha hecho más por la unidad que yo y nadie la pondera más que yo. El Frente de Todos no es el frente de tres o cuatro dirigentes", agregó. Y completó: "Yo soy parte de un proyecto y me pueden acusar de muchas cosas, menos de hacer aventuras personales".

Además, Fernández hizo referencia al discurso de Cristina Kirchner del viernes, durante el cual la vicepresidenta recordó el escenario político de 2019 antes de que se anuncie la fórmula electoral del Frente de Todos. "Acepté el desafío porque entendí que tal vez podía ser cierta la mirada de Cristina de que yo era el que mejor representaba la unidad y el que tenía capacidad para hablar con todos", comentó.

"No me arrepiento de nada. Creo que hicimos todo lo mejor posible, cada uno puso de sí lo mejor", agregó. El mandatario luego negó que esté roto el diálogo con la vicepresidenta. "Cuando necesito hablar con Cristina, yo la llamo", aseguró. Sin embargo, titubeó y finalmente no respondió cuando le preguntaron cuándo fue la última vez que habló con ella.