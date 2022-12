Puerto vivió la kermesse aniversario con baile junto a Katunga y Los Náufragos

En el marco del 133 aniversario de Puerto General San Martín, se realizó ayer por la tarde la tradicional kermesse que congregó a la familia puertense sobre las calles que rodean a la Plaza San Martín, donde pudieron disfrutar de la feria de artesanos y emprendedores, de juegos, la presencia de Papá Noel que animó la jornada, y de una propuesta musical que reunió a bandas locales, grupos de danzas, y los shows de las leyendas de la música nacional, Katunga y Los Náufragos.

En una jornada muy calurosa en la región, sobre las calles lindantes a la plaza San Martín, la kermesse reunió a una gran concurrencia de público, familias y niños, que recorrieron los stands de escuelas e instituciones que se sumaron con propuestas de juegos didácticos y de destrezas, ofertas comerciales en vísperas de las fiestas, y opciones gastronómicas. Como cada año estuvo presente el buffet de la Escuela N° 6033, y los puestos culturales y educativos del Museo del Río Paraná y la Biblioteca Juan Bautista Alberdi.

En tanto, sobre el escenario montado sobre la avenida San Martín, distintas agrupaciones artísticas locales comenzaron a animar la jornada para deleitar a los presentes que recorrían por esas horas todos los stands instalados, en su mayoría, adornados con la bandera celeste y blanca para arengar la ilusión mundialista. Se disfrutó de exhibiciones de grupos de danza del Centro Cultural Municipal, de karate de la agrupación Okinawa Shorin-Ryu, y de la voz de la cantante local Sol Barbeito. El cierre de la kermesse aniversario se coronó con la presentación del grupo La Nueva Calidad.

El municipio ofreció la posibilidad a muchos vecinos de mostrar y vender sus productos y emprendimientos, a precios accesibles, y generar un agradable espacio comercial vinculado a la agenda del mes aniversario.

El intendente municipal, Carlos De Grandis, quien el sábado 10 de diciembre cumplió 21 años al frente de la gestión municipal, sumado a los seis años de mandato como concejal, disfrutó de la jornada con los vecinos y recorrió cada uno de los stands junto a miembros de su gabinete municipal. Como cada año, participando de los juegos, sumándose a los desafíos de las propuestas y compartiendo charlas y mates bien cerca de los vecinos.

Asimismo, el presidente del Concejo Municipal, Juan Manuel De Grandis, quien se sumó junto a los concejales Walter García y Maximiliano De Grandis, destacó la participación de todos. "Agradecerles a las escuelas e instituciones que forman parte de esta kermesse aniversario, porque han puesto un esfuerzo enorme desde la mañana en una jornada agobiante de calor. Es un día donde nos volvemos a unir como una gran familia, con muchas opciones para disfrutar, y con la presencia de Papá Noel, donde los chicos se sacaron fotos y se llevaron un hermoso recuerdo", manifestó.

Un momento esperado por los más chicos fue la visita de un Papá Noel, que recibió las tradicionales cartitas, repartió golosinas, y se sacó fotos con todos.

Pasadas las 20, dos leyendas de la música nacional como Katunga y Los Náufragos deleitaron con clásicos y toda su trayectoria que se remonta a la década del 70, para vivir una verdadera fiesta donde la calle se convirtió en una pista de baile.

Katunga es un grupo de música beat, ska, cumbia y ritmos caribeños argentino populares que tiene una trayectoria que se remonta a la década del 70. En Puerto tocaron, entre otros éxitos, "El Que No Baila Es Un Aburrido". "Me lo dijo una gitana", "Palo Bonito, y "El Negro No Puede", tema que hicieron para el film "El Manosanta está Cargado", de Alberto Olmedo, que luego sería cortina musical del exitoso programa televisivo del mismo nombre en 1989.

En tanto, Los Náufragos invitaron a un verdadero viaje al pasado, con canciones que son legendarias, como "Vuelvo a Naufragar", "Otra vez en la vía", "Yo en mi casa y ella en el bar", "Zapatos rotos", "Te quiero ver bailar", "De boliche en boliche", entre otros, para proponer un verdadero viaje al pasado musical que todos disfrutaron.