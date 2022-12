Lali habló de los mensajes que le envió el joven acusado de acosarla en Qatar

Después de brillar con su actuación en la final del Mundial Qatar 2022 que consagró a Argentina como campeón, Lali Espósito se convirtió en noticia luego de que en Por el mundo, el ciclo de Marley, se viera a un hincha de la Selección que se le puso atrás de ella en el partido.

Ante esto, Ángel de Brito reveló que habló directamente con la cantante acerca del joven que fue rápidamente señalado de ser acosador y reveló que el hombre se contactó con la artista.

“Lali me reenvió los mensajes de este chico que no quiere hablar con los medios porque está recibiendo todo tipo de insultos y amenazar. No lo estamos victimizando, pero ahora vamos a hablar de lo que dice: “Hola Lali, ¿cómo estás? Soy la persona que estaba atrás tuyo en la cancha, en la final del Mundial”, comenzó diciendo el conductor de LAM.

“Estuve y estoy viendo los videos, y los comentarios que salieron en las redes y en los medios; y es totalmente falso lo que se está diciendo. Yo estaba con mis amigos viendo los penales, abrazado, y perdí el equilibrio. Me fui hacia adelante y para evitar caer sobre vos, me sostuve en la cintura apenas un segundo, como queda claro en el video”, agregó.

Además, la persona en cuestión –de quien prefirieron resguardar el nombre- dejó en claro cómo afectó en su vida esta acusación: “Estuve en Qatar desde los primeros partidos y lo único que quería era ver a Argentina campeón. Jamás haría algo como lo que me están acusando. Nunca tuve este tipo de problemas en mi vida. La estoy pasando muy mal por las cosas que se dicen sobre mí y que no hice”.

Y cerró: “Jamás tuve ninguna mala intención. Me veo envuelto en una situación desagradable y lamentablemente, todos hablan sin chequear ningún dato. Lamento que se busque instalar este tema en un momento tan importante para vos. Lo lamento por mí, porque me veo involucrado en algo que no sucedió; y por vos, porque fuiste a disfrutar del Mundial en la cancha y porque representaste a millones de argentinos al cantar nuestro Himno Nacional Gracias por escucharle. Realmente, la estoy pasando muy mal y necesitaba darte mi explicación”.

