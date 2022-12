Gran Hermano 2022: expulsaron a Juliana por romper el aislamiento, otra vez

Tal como se suponía a raíz de los numerosos reclamos en las redes sociales de los seguidores del ciclo, Gran Hermano decidió expulsar a Juliana Díaz por romper el aislamiento en numerosas ocasiones, tras ignorar las advertencias.

La participante regresó a la casa la semana pasada por el voto de los participantes, pero ya desde su reingreso comenzó a revelar datos del exterior que modificaron notablemente la dinámica del grupo, por lo que Gran Hermano tuvo que intervenir en más de una ocasión.

Antes de aplicar la terrible sanción, la producción puso al aire un video en el que se vio las numerosas infracciones que cometió la joven de Venado Tuerto tras su regreso a la casa, sobre todo las revelaciones que le hizo a Maxi y a sus allegados.

En una movida inédita en la historia del ciclo en Argentina, la producción decidió aplicar un castigo ejemplificador, sobre todo porque este lunes iban a ingresar a la casa dos participantes elegidos por el público, que terminaron siendo tres a raíz de la salida de Julieta.

De esta manera, Santiago del Moro anunció, sobre en mano, la decisión de expulsar a Juliana, en medio de la algarabía del público que se había manifestado en las redes sociales todo el fin de semana a fin de que Juliana se quede afuera del reality por segunda vez.

“He detectado varias situaciones en las que Juliana desobedeció las normas. Luego de reiteradas advertencias, siguió quebrantando el reglamento y hasta confesó en una charla con Maxi que durante sus días afuera envió gente a gritar diversos mensajes”, dijo Gran Hermano a los participantes reunidos en el living de la casa.

“Tras analizar estas situaciones, mi decisión fue que Juliana no pudiera nominar y quedara automáticamente en placa. No obstante, durante todo el fin de semana, Juliana siguió desacatando esta regla, incluso después de que fuera convocada al confesionario más de una vez para comunicarle la gravedad de su conducta”, agregó.

“Por lo tanto, resolví dejar sin efecto mi sanción inicial, y ahora sí voy a comunicar la sanción definitiva: Juliana he decidido tu expulsión de la casa. Te voy a pedir que te despidas de tus compañeros y que cumplas ahora mismo esta medida”, cerró Gran Hermano, que ni siquiera le permitió a la participante armar su valija. “Nosotros nos vamos a encargar”, le advirtió, con voz severa.

El insulto de Maxi a la producción de Gran Hermano

El jugador tuvo una furiosa reacción por la drástica decisión que se tomó contra su novia.

"No me puede estar pasando esto", exclamó el cordobés una y otra vez en medio del mar de lágrimas. Luego cargó directo contra la producción del reality: "No pueden ser tan soretes. Yo me voy a la bosta", lanzó.

Fuente: Exitoina