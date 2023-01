El rafaelino Efraín Colombo fue reconocido en el Festival de Jesús María

Efraín Colombo, músico, cantautor, intérprete y productor musical oriundo de Rafaela, obtuvo anoche el premio "Mención de Honor" por su actuación en el 57° Festival de Jesús María 2023.

"Realmente me encuentro emocionado, sorprendido y agradecido. No doy más de la felicidad", dijo el músico y añadió: "Gracias al Festival de Doma y Folklore de Jesús María por este gran reconocimiento de honor, que es lo más profundo que se le puede dar a una persona; la felicidad es plena".

"Gracias al público que me da fuerza todos los días, a mi familia, que amo, que me ama y banca en todas. A mis maestros que me enseñaron el camino. A mis mentores, que me allanaron el camino. A los músicos que estuvieron a mi lado a lo largo de mi carrera y a los que hoy están, que me acompañan en este proyecto y que dan todo, siempre. Gracias por tanta felicidad", finalizó.

Leer también: Los Palmeras "la rompieron" en Jesús María

Con esta distinción, el artista empieza una temporada festivalera soñada en un año que será de gran crecimiento y consolidación.

Quién es Efraín Colombo

Comenzó a los 7 años en el grupo Dúo Girasol, dirigido por su tío Julián Ratti. De Rafaela emigró a Santa Fe, donde estudió la Licenciatura en Música con orientación en guitarra.

Actualmente se encuentra presentando su tercer trabajo discográfico como solista, denominado “Lo que soy”, compuesto por 14 canciones propias, las cuales fueron grabadas en el estudio "El Algarrobo" con la producción general del músico salteño Jorge Rojas.