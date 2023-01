Abogado de los rugbiers afirmó que "están condenados por la opinión pública"

Hugo Tomei, el defensor particular de los ocho acusados por el brutal crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido en enero de 2020 en la puerta del boliche Le Brique de Villa Gesell, aseguró que todos se encuentran “condenados por la opinión pública”, previo a la resolución del tribunal federal previsto para la próxima semana. Agregó que Emilia Pertossi, con quien comparte la estrategia defensiva, recibió amenazas y cuestionó el alegato de clausura de la Fiscalía y la querella, donde, según dijo, cambiaron a último momento los roles que llevaron a cabo para ejecutar el homicidio.

“Tuvo una impronta mediática el caso. Represento a ocho personas condenadas por la opinión pública, por el poder mediático. Yo no quisiera estar hoy en los zapatos de los jueces”, inició Tomei al comienzo de su alocución.

El abogado añadió que Emilia Pertossi, con quien realiza la defensa, recibió mensajes en su celular en el que la amenazaron con “hacerle un montón de cosas a sus hermanos y a ella”. “Los padres de los detenidos perdieron sus trabajos”, amplió para hacer referencia a la influencia en la vida familiar de los imputados.

Tomei mencionó los pedidos públicos de justicia del presidente Alberto Fernández, del papa Francisco y de otros “personajes públicos” para posteriormente pasar fragmentos de declaraciones del abogado de la querella Fernando Burlando, donde trata de “cagones, cobardes y gente que merece morir en la cárcel” a los acusados. “Es un profesional reconocido. Esto duele. Logró que hace tres años estén encerrados 21 horas en celdas de diminutas dimensiones. Es más, ha dicho que se ha comunicado con (el ministro de Justicia bonaerense Julio) Alak para que sus condiciones no sean buenas. Entonces de cumplir una pena en condiciones dignas. Se trata de una tortura, de un trato inhumano”, subrayó.

“Recién pasaba por la esquina y me gritaban asesino. No es necesario que pasen estas cosas. Dejemos que sean los tribunales de Justicia quienes den respuesta, nos gusten o no. Si cometieron un crimen tendrán una sentencia ajustada a la ley”, amplió.

Luego, el defensor particular cuestionó la “indeterminación” de la acusación tanto del Ministerio Público Fiscal como de la querella. “Después de los alegatos de ayer me encontré con otro hecho. Pareciera llamativo. Pero lo de ayer no estaba incluido. Por eso, adelanto, voy a pedir la absolución de todos los imputados porque el hecho no está probado. Los acusadores probaron otro hecho”, comentó.

“En el alegato de ayer dijeron que ocho sujetos de sexo masculino acordaron darle muerte a Báez Sosa a raíz de que antes en Le Brique tuvieron un altercado con la víctima. No señalan a Thomsen como la persona que tuvo el conflicto. Lo dicen ellos en el alegato. Intentaron cambiar la plataforma fáctica. No estaba previsto en la requisitoria. Si son ocho los que tienen el altercado no puede ser uno. De estos ocho, según ellos al comienzo, cinco le pegaron a Fernando y tres a sus amigos. Pero ayer dijeron que todos le pegaron a Báez Sosa. Entonces si todos le pegaron no hablamos de lo mismo. Es una cuestión extremadamente técnica”, finalizó.

En ese marco, hizo levantar a Ayrton Viollaz, Luciano y Lucas Pertossi para enfatizar que a ellos se los imputó por haber golpeado a amigos de la víctima fatal, y ahora según la acusación también le pegaron a Fernando.

“Nunca hubo plan para matar. No hubo dolo. Aunque no se le crea a Máximo Thomsen, que dijo que sí lo pateó, pero no lo buscaba matar”, concluyó.