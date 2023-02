Bono para jubilados en marzo: cómo es el extra que analiza pagar el Gobierno

El próximo viernes 10 de febrero, el Gobierno anunciará cuál será el aumento que recibirán los jubilados y pensionados a partir de los haberes de marzo. Especialistas en temas provisionales aseguraron que podría estar por encima el 17%, ya que ese aumento se calcula de forma trimestral de acuerdo a la fórmula de movilidad jubilatoria, que contempla la recaudación y las variaciones salariales.

El dato que aun no está disponible para calcular el aumento es la evolución de los salarios que mide el Indec -a diciembre del año pasado- y que se conocerá el viernes. Aunque no fue confirmado por el Anses, desde el organismo se analiza volver a otorgar un bono extra para los jubilados y pensionados que cobren menos de dos haberes mínimos.

Es que con el próximo aumento, si ronda el 17% como se prevé, el haber mínimo pasaría de los actuales $50.124,26 a unos $58.645 mensuales. Sin embargo, con las jubilaciones de diciembre, enero y febrero, los jubilados que cobran menos de dos haberes mínimos recibieron un bono extraordinario de $10.000 cada mes -para compensar la inflación-, lo que hizo que las jubilación mínima quedara por encima de los $60.000.

A partir de marzo, si dejan de percibir ese bono, muchos jubilados entonces pasarían a cobrar menos que el mes anterior. Por eso, los especialistas estiman muy probable que el Gobierno busque remediar esa situación con un nuevo bono.

“El bono vino para quedarse. No lo pueden sacar porque el próximo aumento siempre se come el bono. Si dejas sin bono el jubilado percibe que en ese trimestre no tuvo ningún aumento. Si el bono se hace permanente es un aumento encubierto y se podría plantear judicialmente si no corresponde a todos los jubilados”, explicó la abogada Andrea Falcone, especialista en temas provisionales.