Rihanna reveló su segundo embarazo durante su presentación en el Super Bowl 2023

Rihanna regresó triunfante a los escenarios para protagonizar el legendario espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2023 e interpretó un popurrí de sus grandes éxitos, al tiempo que hizo que los fans se preguntaran si podría estar embarazada de nuevo.

Noticia que minutos después fue confirmado por un medio especializado.

Pop Base terminó con las especulaciones que crecieron con fuerza mientras La Diva de Barbados cantaba "Bitch Better Have My Money", "Diamonds" y "Work", mientras los Philadelphia Eagles esperaban para volver a enfrentarse a los Kansas City Chiefs en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. El representante de Rihanna confirmó que la cantante espera su segundo hijo con el rapero A$AP Rocky.

Fue cuando la ganadora de nueve premios Grammy interpretó Diamonds que el rumor explotó por el aire. En ese momento, Riri cantó ·"You and I, you and I, we're like diamonds in the sky / You're a shooting star I see, a vision of ecstasy / When you hold me, I'm alive, we're like diamonds in the sky" y se tocó su vientre, como anunciando al mundo de la manera más sutil y espectacular a la vez que estaba embarazada nuevamente.

Leer también: Agustín tuvo su primera cita post Gran Hermano: "Fui encubierto"

El pasado mayo dio la bienvenida a su primer hijo, con su novio, el rapero A$AP Rocky. Y en agosto de 2021, Forbes anunció que la magnate de la belleza y la moda se había unido al club de los multimillonarios.

Considerada como una de las figuras más importantes del siglo XXI, este Super Bowl marcará definitivamente el retorno a la primera línea de la música de la cantante, que no saca un disco nuevo desde el lejano ANTI (2016) y que, en los últimos años, ha cosechado un gran éxito con su marca de moda y cosmética Fenty.

Fuente: Exitoina