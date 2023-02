Agustín tuvo su primera cita post Gran Hermano: "Fui encubierto"

Agustín Guardis es uno de los exparticipantes de Gran Hermano 2022 (Telefe) que ganó cierta popularidad y que se define a sí mismo como "el gran estratega" del ciclo.

El joven fue eliminado del reality y entró por segunda vez en el repechaje. El pasado martes 7 de febrero, Frodo fue invitado a Biri Biri, de República Z, conducido por Julieta Puente, Mica Lapegüe, Yeyo de Gregorio y la Tía Sebi y dejó algunas perlitas.

Durante la entrevista, Agustín fue consultado por cómo vivió su salida del programa y cuántos seguidores ganó en Instagram. Fue así que respondió: “Ahora tengo cerca de medio millón. Ahí me llega de todo. Es un boom, me estallan los privados de Instagram, Twitter, el mail. En el WhatsApp me llegan propuestas laborales y otras no tan laborales”.

En ese contexto, Julieta Puente quiso saber si ya había tenido alguna cita y Frodo contestó: “Ya tuve una cita, estuve 4 meses sin ver a nadie. No soy tan enamoradizo, soy más del touch and go, pero cuando me enamoro, me enamoro muy fuerte”. Lo realmente interesante fue cuando el joven entró en detalles y reveló: “Fue encubierta, ir a la casa de alguien. Tengo que conocer a la persona a fondo”.

"Tengo un nivel de exposición muy grande, la gente se te viene encima y puede pasar cualquier cosa"

“Ahora tengo que tener mucho cuidado, fui acompañado con gente de mi entorno, porque no podía ir a cualquier lugar. Me acompañó un amigo. Me tomé todo el tiempo de verificar que esa persona me quería conocer y nada más. Tengo un nivel de exposición muy grande, la gente se te viene encima y puede pasar cualquier cosa”, sentenció el ex Gran Hermano.

Fuente: Exitoina