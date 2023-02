Previo a los Oscar, "Argentina 1985" compite en los premios Bafta

Los premios Bafta que entrega este domingo la Academia Británica de Artes Cinematográficas tendrá a "Argentina, 1985" como candidata en el rubro de mejor filme extranjero y su ceremonia será transmitida por DirecTV.

El evento anual que celebra lo mejor del cine británico e internacional tendrá al filme argentino dirigido por Santiago Mitre y protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani, que una semana atrás obtuvo el premio a mejor película iberoamericana en los Premios Goya 2023.

La premiación de la película argentina consolidaría sus chances de cara a los premios Oscar del próximo 12 de marzo, aunque compite con la alemana "Sin novedad en el frente", que con sus 14 nominaciones, incluido la categoría principal, es la favorita para los premios británicos.

Entre las demás candidatas a película de habla no inglesa están también la coreana "Decision to Leave", la austríaca "La emperatriz rebelde" y la irlandesa "The Quiet Girl".

La ceremonia de premiación se llevará a cabo en el Royal Festival Hall en Londres y será conducida por el actor Richard E. Grant y la presentadora de televisión Alison Hammond.

La gala será emitida para Latinoamérica desde las 16 por los canales 201 y 1201 de DirecTV y por su plataforma de streaming DGO.