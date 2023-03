Chumpitaz: "El presidente habla de cuestiones del pasado y alejado de la realidad"

Alberto Fernández culpó ayer a la Corte Suprema de que no se estén juzgando con rapidez los crímenes del narcotráfico. Ante la Asamblea Legislativa, dijo que la decisión de los cortesanos de “tomar por asalto” el Consejo de la Magistratura -sumada a que el Congreso no le aprobó la reforma judicial- hizo que no se nombraran los jueces que deben llevar adelante esos procesos contra el crimen organizado.

El comentario de Fernández cayó particularmente mal en los legisladores de Santa Fe, que optaron por retirarse del recinto junto a otros miembros de la oposición: "El discurso del presidente, que por suerte es el último, es olvidable, totalmente alejado de la realidad. El presidente habla de cuestiones del pasado. Me hubiera gustado que hable sobre el plan económico a corto plazo, del tiempo que le queda de mandato", aseguró el diputado nacional Gabriel Chumpitaz .

Previo al discurso, el legislador dialogó brevemente con el presidente en la explanada del Congreso Nacional. Allí, "le hablé sobre el copamiento narcocriminal en Rosario, a lo que me respondió que todo iba a estar bien, que se estaba trabajando en el tema. Me quedé frio, por eso digo que lo veo en otra dimensión”, dijo.

“El problema de la provincia de Santa Fe es de narco menudeo y micro tráfico. Hay un enfrentamiento de bandas locales por el territorio antes que un narcotráfico a gran escala. Más allá de los problemas técnicos, el gobierno inunda el conurbano con las fuerzas federales y deja abandonada a Santa Fe. Los efectivos no se ven ni en Rosario ni en la capital provincial”, agregó.

