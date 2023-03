"Aníbal Fernández debería irse del ministerio de Seguridad", afirmó la especialista en narcotráfico Laura Etcharren

Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de la Nación, indicó este jueves que "los narcos han ganado" al opinar acerca del mensaje mafioso que recibió la familia de Lionel Messi en la ciudad de Rosario. También sostuvo que trabaja en el tema.

"Lo que dijo el ministro de Seguridad es brutalmente cierto si nos situamos en el territorio rosarino. Claramente hoy los hilos sociales los maneja el narcotráfico", afirmó Laura Etcharren, socióloga, investigadora y especialista en narcotráfico; en diálogo con Raúl Bigote Acosta.

A su vez, ahondó que "la sociedad rosarina ha modificado sus hábitos, usos y costumbres conforme a como actúa la narcocriminalidad organizada y una criminalidad marginal que se monta al caos generado por la anterior. Sumado a ello, un aparato reproductivo de etiquetas de narcotraficantes en la construcción del enemigo político".

"Tenés un Gobierno nacional que brutalmente reconoce el dominio del narcotráfico en Rosario. Eso es reconocer el fracaso de la gestión de Perotti, pero también es el fracaso de Fernández. Y el de Frederic, el de Sain, Lagna y todos los ministros", analizó Etcharren.

Según su perspectiva, Aníbal Fernández "debería irse del Ministerio de Seguridad. Debería agarrar su agenda y retirarse del ministerio. Está reconociendo su fracaso, no estuvo a la altura. Aníbal entrega a Perotti. Perotti entrega a Santa Fe a través de Sain. Sain después se va como asesor de Aníbal. Y en le medio está la sociedad. Hoy cualquiera es blanco".

Respuestas

La especialista en el área, manifestó que "esto no se resuelve con más fuerzas de seguridad. Nunca mas fuerzas representaron más seguridad. Y nunca la seguridad se construye desde los medios de comunicación o las redes. Esto se construye de forma subterránea; porque de esta forma se construye la criminalidad organizada".

"La marginalidad es la que se monta en el caos generado por la disputa territorial y de bandas que hay legendariamente en Rosario. Ahora nadie sabe quién manda, quién dejó el mensaje de la familia de la esposa de Messi", explicó.

Etcharren resaltó que "Rosario lleva más de 50 muertos en el año y esto no es nuevo. Ahora se suma otra magnitud por tratarse de la familia de Messi. Pero los rosarinos están siendo víctima de eso desde hace muchísimo tiempo".

Requisa en Coronda

"Cuando das un golpe en una estructura, claramente el golpe lo vas a tener. La criminalidad organizada te planta cadáveres, pero no durante 4 años. Puede ser al comienzo de una gestión", dijo Etcharren en referencia al hallazgo de 50 celulares en la cárcel de Coronda.

La especialista indicó que "no solamente nosotros leemos Twitter, sino también la delincuencia. Entonces si leen a Celia Arena que dice que esto es "terrorismo", ella no entendió lo que significa la palabra".

"Se ponen a escribir u ocupan cargos para los que no están formados. Porque no ponen una persona que se haya formado para el ministerio de Seguridad, o Defensa. Esas suelen estar rifadas. Este escenario no me sorprende. A mi y a ninguno de los que investigamos tema narcotráfico. Era previsible. El narcotráfico ve los hechos y te dicen: este es un ecosistema de irresponsables, inútiles, burros y algunos conniventes", concluyó.

