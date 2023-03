Soledad Aquino liquidó a Coti Sorokin, el ex de Cande Tinelli: "La tenía sometida"

A principio de febrero, Cande Tinelli le puso fin a su relación de pareja con Coti Sorokin, músico con el que llevaba dos años y medio de amor. Con la ruptura consumada, Soledad Aquino hizo explosivas declaraciones en contra del cantante por cómo fue con su hija durante el romance.

"A Cande la noto muchísimo mejor", le dijo Soledad a Carlos Monti, en Entrometidos en la tarde, por Net TV.

Acto seguido, el conductor le retrucó: "Vos no estabas muy conforme con esa relación". Aquino no solo asintió, también opinó duro de Sorokin. "No, nunca. A Coti lo adoro, pero ya tenía 4 hijos, quilombos con su ex, la celaba mucho a Candelaria… No hizo cosas muy correctas, pero no quiero hablar más, porque quiero que él tenga mucho éxito, siga genial y pueda seguir su vida solo, o con una mujer que lo banque", disparó Aquino, sin pelos en la lengua.

Y finalizó su opinión, en el mismo tono, picantísimo: "Él era recontra celoso. La mitad de los amigos de Candelaria son gays y la celaba igual. Él era muy posesivo, muy enfermo de tenerla siempre adentro de la casa y que fuera a sus conciertos. La tenía medio sometida".

Qué dijo Cande Tinelli

Después de dos años y medio de amor, con numerosas idas y vueltas, Cande Tinelli aseguró que su separación de Coti Sorokin es definitiva y opinó muy picante de los rumores de infidelidad del cantante, recientemente vinculado con una azafata.

"Se estuvo hablando de que él fue desprolijo, de que hubo infidelidad. A mí, él me lo negó rotundamente", le dijo el notero de LAM, Alejandro Castelo, a Cande, y ella lo descolocó con su sugerente y pícara reacción: "Estas risas te encantan".

Luego, la hija de Marcelo Tinelli se puso seria y habló a fondo de la versión de infidelidad de Coti: "Mirá, yo no lo puedo comprobar. Me llegó de muchos lados. No solo de esa mujer, me llegó de varias".

"Quiero aclarar bien que estoy del lado de las mujeres. Yo las banco, las entiendo y las súper respeto. Jamás me enojaría con una mina. Pero, la verdad, no tengo pruebas. No tengo fotos. No tengo textos. Nada. Pero hay algunas cosas que me resultan un poco raras", agregó Cande.

"Yo jamás desconfié de él. Soy una persona que, cuando estoy con alguien, me entrego al cien por cien. Y espero lo mismo de la otra persona. Pero bueno, a veces, eso no pasa y hay gente mentirosa, gente que oculta cosas", expresó, picante.

"El que carga su cruz va a ser él. No yo. Yo estoy tranquila. liviana de equipaje", aseguró Cande Tinelli, cada vez más lejos de Coti Sorokin.

Fuente: Ciudad Magazine