Allanaron una casa y luego pidieron disculpas porque se "trató de un error"

En las primeras horas de este martes una familia del Barrio Fontanarrosa de Rosario vivió un momento desagradable en su propia casa cuando la policía de la provincia de Santa Fe irrumpió con un allanamiento por error.

Eliana, la dueña de la vivienda dijo: “A las 6.30 de la madrugada escucho ruido porque me querían abrir la puerta de la casa y desde arriba veo que es la policía. Les pedí que no rompieran nada porque yo les habría porque no tenía nada que ocultar”, dijo la vecina del barrio Fontanarrosa.

Según su relato “ingresaron en forma violenta, nos apuntaron con el arma tanto a mi como a mi marido y al nene de 17 años lo esposaron y le pegaron”.

Eliana dijo que “buscaban armas y mucha plata, a lo que nosotros le dijimos que no teníamos”. Dijo “somos gente que no estamos metidos en nada y somos laburantes”.

La dueña de la vivienda allanada por equivocación remarcó que los insultaron y luego “nos pidieron disculpas porque fue un error”.

“La vivienda quedo toda rota, nos rompieron las puertas, las ventanas, los vidrios”, resaltó y se lamentó: “Vivimos una pesadilla que no se la deseo a nadie” e indicó que “lo peor fue lo que nos hicieron a nosotros como familia, los esposaron a mi marido y mi hijo, quedamos con mucho miedo” finalizó.

