El drama de una familia rosarina: "Nos desalojaron y perdimos todas nuestras cosas"

Una familia rosarina es protagonista de un triste drama que tiene a cinco menores en la calle. Tomás y Gisel Dolguin son una pareja que comparten su vida desde hace once años y tienen cinco hijos, el más grande de 10 y la más chica de dos años. Vivieron en un inmueble abandonado hasta que los echaron a la calle sin sus pertenencias.

"Estuvimos viviendo en el inmueble de Rioja 789 que era cueva de ladrones hace como 10 años. Siempre estuvo abierto, era un nido de palomas, había 20 centímetros de excrementos. Los vecinos al vernos dormir cuatro noches frente al municipio sin tener respuesta, después de haber sufrido el quinto robo y el segundo desalojo, después de haber perdido dos casas, nos dijeron que nos refugiemos en esa casa que estaba deshabitada", detalló Tomás.

La casa estaba abierta. El 19 de noviembre de 2022 la familia entró al lugar. Limpiaron todo, pusieron agua, pagaron la luz y el medidor y la dejaron en condiciones. El 15 de febrero de 2023 llegaron 3 citaciones, pero le dijeron a Tomás que asista sólo a la del 17 de febrero, con el fiscal Maximino.

"Ese día voy a la audiencia y me preguntó si pedíamos ayuda para buscar un lugar para vivir. Le dije que sí, que tenía papeles firmados y sellados, recepcionados por gente de niñez, de desarrollo social, y que también fuimos a la secretaría provincial de vivienda aunque no me los quisieron aceptar. Viendo todo esto, me dijo que el día anterior se realizó una audiencia con personas de niñez y que como no estuve presente decidieron desalojarnos", detalló el entrevistado.

"Me recomendó que me vaya rápido porque mi familia ya estaba siendo desalojada. Efectivamente, cuando llegué, mi mujer esposada dentro de un patrullero con los cinco niños y dejaron algunas cosas afuera. Pero la mayoría quedó adentro, las computadoras de los nenes, las mochilas, los útiles, a la nena de dos años la sacaron sin los pañales ni el calzado, la ropa, los juguetes, mis herramientas, mi ropa, los utensilios de cocina, todo. No pudimos recuperar nada, la defensora no nos atiende, no nos quieren escuchar en ningún lado", reclamó desesperado.

Por orden del fiscal se hizo una pared de material donde estaba la puerta, y le dijeron a Tomás que si se acercaba lo iban a meter presos. "La municipalidad tampoco nos dio respuestas, pasamos muchos días en la calle. Control urbano nos dijo que tenemos que ir a un refugio, pero sólo están mi mujer e hijos, yo estoy durmiendo en la calle", dijo por último.

Escuchar también audio completo: