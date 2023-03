Caso Namuncurá: perito de parte revisará los videos de las cámaras de la institución

Continúa la causa que investiga e involucra a Juan Trigatti, docente del Jardín Ceferino Namuncurá, acusado de abuso sexual. En esta oportunidad, y de manera insólita, la oficina digital forense admitió no estar en condiciones de peritar los discos rífidos de las cámaras de video vigilancia del lugar.

"Seguimos con el largo capítulo de los discos rígidos de las cámaras de video vigilancia del jardín. A fin de año se realizó la audiencia solicitada por la fiscalía donde se discutía los puntos de pericia que solicitamos desde la defensa. Los discos están a resguardo de gestión judicial. Hace una semana recibimos información de la oficina digital forense de que no se encontraba en condiciones de realizar el peritaje de este material, por lo cual no lo van a hacer. No explicaron por qué, es muy escueto el oficio del juez, dice que no cuenta con las garantías necesarias", explicó Fernanda de Luca, esposa del acusado.

"No recibimos explicación de por qué, son tantas las dilaciones que llevamos con este tema, queremos acceder a la información de esos discos. Si no tenemos la capacidad de análisis de esta evidencia cómo podemos determinar la responsabilidad ante cualquier delito", se preguntó.

Esos discos pueden ser la evidencia que hubiese permitido no avanzar con este proceso. Lo que solicitó la familai al juez es hacer un peritaje con un perito de parte, a lo que accedió.

"Inexplicablemente se naturalizó de una manera atroz que determinadas causas habilitan a realizar los hechos más atroces... No hay ningún responsable por lo que ocurrió en mi casa, las cosas materiales, la pérdida del arraigo, no sé qué hubiera pasado si hubiésemos estado adentro, descontando la violencia atroz sobre nuestras mascotas.", detalló en diálogo con Hugo Isaak.

En octubre hizo un año del hecho. Al respecto, para la entrevistada, "lejos de poder olvidar, cada vez duelen más algunas cosas. Sobre todo la indiferencia del Estado y la Justicia por este hecho, a todas luces es una barbaridad, es un acto delictivo, se violó la propiedad privada con violencia, se asesinó a dos animales que tenían alto valor afectivo. Con un gran daño emocional y psicológico para mi familia que no se borra, por más que uno siga para adelante.

"Comprender la magnitud de la pérdida, del daño, sin ninguna respuesta. El juez me dijo que no puede determinar que la pesona que está en la puerta de la casa con un bidón de nafta haya incendidado la casa, mientras que mi esposo está acusado y estuvo preso sólo con un relato, ese desequilibrio e inequidad es imposible de comprender. Acá hay registros fílmicos, no detuvo a nadie y no frenó a nadie", destacó.

