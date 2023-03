Messi buscará de su gol 800

Lionel Messi, campeón del mundo y autor de 799 goles en su carrera profesional, disputará este miércoles con su equipo, Paris Saint-Germain, un decisivo partido ante Bayern Múnich en Alemania, por un lugar en los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa.

Luego de la derrota por 1-0 en la ida de los octavos de final en Francia, el partido se disputará mañana desde las 17 en el estadio Allianz Arena de Múnich, con arbitraje del italiano Daniele Orsato y transmisión de ESPN y Star+.

En simultáneo, Tottenham, con otro campeón del mundo, Cristian "Cuti" Romero, recibirá al Milan después de la caída por 1-0 en Italia.

Si el PSG gana por 1-0 se disputará una prórroga y en caso de persistir la igualdad en el resultado global, la serie se definirá con tiros desde el punto penal.

Messi, a un gol de los 800 de su extraordinaria carrera profesional, intentará conducir al campeón de Francia a los cuartos de final del torneo más importante de Europa.

El resultado también sería determinante para su futuro ya que el próximo 30 de junio termina el contrato que firmó en agosto de 2021 con el PSG, luego de su traumática salida del club Barcelona.

A los 35 años, el capitán del seleccionado argentino campeón del Mundo y flamante ganador del premio "The Best" de la FIFA al mejor jugador de 2022, todavía no dio indicios de su futuro pero el club francés ya confirmó que pretende renovar el vínculo.

Messi es el segundo goleador histórico de la Liga de Campeones de Europa con 129 tantos (Cristiano Ronaldo es el máximo con 141); y el tercero con más partidos disputados -con 162- por detrás del español Iker Casillas (181) y CR7 (187).

Sin embargo, el rosarino arrastra una serie de frustraciones en la "Champions" desde que la ganó por última vez con el Barcelona en la temporada 2014/15.

En la temporada pasada sufrió una dura eliminación en octavos de final contra Real Madrid luego de dominar la serie por dos goles de diferencia hasta la última media hora de la revancha, en el estadio Santiago Bernabéu.

Su última participación en los cuartos de final fue con el Barcelona justamente ante Bayern Múnich en la edición 2020, que se disputó a partido único por la pandemia de coronavirus en Portugal, y se despidió tras el histórico 8-2 a favor de los alemanes.

El equipo dirigido por Christophe Galtier no contará con el brasileño Neymar, quien está descartado por el resto de la temporada por lesión, pero confía en el poderío ofensivo de la dupla de Messi con Kylian Mbappé.

Messi, quien aportó cuatro goles y cuatro asistencias en la presente Champions League, ya le marcó cuatro tantos en siete partidos a Bayern Múnich, pero tiene saldo negativo con cuatro derrotas, un empate y dos triunfos.

El conjunto alemán, ganador de seis "Orejonas", es el actual puntero de la Bundesliga junto a Borussia Dortmund y registra dos antecedentes con PSG en Liga de Campeones.

En la temporada 2019/20 le ganó la final por 1-0 pero en la edición siguiente cayó en cuartos de final ante el equipo parisino.