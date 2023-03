Juan Martín: “Aníbal Fernández no pudo justificar el recorte en Seguridad que le da impunidad a los delincuentes”

“El gobierno nacional otra vez exhibe con descaro el desamparo en el que ha dejado a Rosario y a la provincia de Santa Fe, donde se vive hoy una aguda crisis de seguridad. Aníbal Fernández no pudo justificar el recorte en Seguridad que le da impunidad a los delincuentes, que en nuestra provincia se paga con dolor, miedo y muertes”. De esa manera sintetizó el diputado Juan Martín la presentación que hizo el ministro de Seguridad de la Nación en la Comisión de Seguridad Interior, de la Cámara Baja.

“Tras varios intentos, finalmente el ministro vino, pero no despejó ninguna duda”, enfatizó el legislador radical santafesino. “No brindó explicaciones o las hizo con evasivas a la hora de responder porque se le redujeron recursos presupuestarios a la provincia, que hoy la ubican en el lugar 14 en cuanto a ejecución presupuestaria en la Finalidad Seguridad Interior de la Nación”, puntualizó el diputado por Santa Fe.

Asimismo, marcó las contradicciones entre lo informado por el mismo gobierno, que implican que hoy no se sepa a ciencia cierta cuántos efectivos federales hay desplegados en Rosario y en el resto de la provincia.

Menos recursos, más violencia

Juan Martín, quien es vicepresidente de la Comisión de Seguridad, le marcó al ministro lo siguiente: “En 2019, dentro de la Finalidad Seguridad Interior, Santa Fe tenía una participación del 4,8% en lo destinado a Gendarmería del total nacional. Desde entonces hay una caída en picada de la participación nacional. Hoy Santa Fe tiene una participación de apenas 1,3% en lo que se destina para Gendarmería del total nacional”. “Por otra parte -agregó- si tomamos el total de las fuerzas federales, también se verifica una caída, que va del 2,4% al 1,2%. Es decir, la mitad”. El diputado santafesino puntualizó que “todos estos datos están cargados en el Presupuesto Abierto, es decir, son números oficiales a los que todos podemos acceder”.

Al respecto, agregó: “A la par de esta reducción del gasto en la seguridad de Nación con la provincia de Santa Fe, vimos un crecimiento constante de las muertes y la violencia, en Rosario y el resto de la provincia”. En ese punto, repasó las siguientes cifras: “El año 2022 fue récord de homicidios en Rosario: 288. Y en 2023 llevamos 66 homicidios en Rosario en 68 días del año. Casi uno por día. Rosario tiene según el informe del Ministerio Público de la acusación tiene una tasa de homicidios, de 24,8 cada 100.000 habitantes, que casi quintuplica la media nacional”.

Números imprecisos de efectivos federales

“La cantidad de efectivos federales que efectivamente prestan tareas en Santa Fe, no cierran” dijo el diputado. “A mediados 2021 el entonces Jefe de Gabinete, Cafiero, informó al Congreso que eran 4.225 efectivos federales los que prestaban funciones en la provincia de Santa Fe. Luego, en septiembre del mismo año, Aníbal Fernández llevó adelante una conferencia con el gobernador Perotti, con el ministro De Pedro y con el jefe de gabinete Manzur: allí anunció que llegarían 1.575 efectivos federales adicionales a la provincia, cuyo desembarco se completaría en marzo de 2022. Manzur, en mayo del año pasado, como jefe de Gabinete, nos indicó que de esos 1.500 habían llegado solo 150, eso se desprende del informe en la Cámara donde nos notificó que en la provincia había 4.375 efectivos federales”.

“Nos marean ministro -cuestionó el legislador- ¿qué son los 1.400 efectivos que anuncian ahora? ¿Son un anuncio a cuenta de lo que ya deben?”.

“Nos vamos con las mismas dudas que vinimos, porque expresó números, dijo que había casi 5.834 efectivos de fuerzas federales, pero es una cifra que no puede corroborarse en ningún registro oficial. Y en la calle no se ve. Por eso y por todas las inconsistencias que hoy vimos, seguiremos exigiendo que la seguridad sea de una vez por todas una prioridad para este gobierno, porque ya no hay margen para seguir jugando a los anuncios que nunca se cumplen, como ha hecho este gobierno desde que comenzó”, finalizó Juan Martín.