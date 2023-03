Caos vehicular en avenida 27 de Febrero por una protesta social

Distintas organizaciones sociales generaron un verdadero caos en la zona sur de la ciudad de Santa Fe, tras manifestarse esta mañana frente a las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social, ubicadas en Avenida 27 de Febrero, con el objetivo de solicitar asistencia y el cumplimiento de promesas que realizaron en reclamos anteriores.

Crintian Moreira, referente de la Unidad Piquetera explicó que las organizaciones están realizando una jornada de lucha a nivel nacional con distintas acciones y explicó que en Santa Fe se decidió realizar un corte en esa zona.

Moreira detalló que los reclamos son siempre los mismos entre los que se destacan: “la falta de entrega de mercadería a nuestros comedores. Hace mas de dos meses que recibimos mercadería. No tenemos azúcar, no harina, no hay aceite, no hay absolutamente nada” y que se prometió en el mes de diciembre a las organizaciones sociales en una manifestación similar.

Las fuerzas policiales dispusieron desvíos en la zona, por lo que solicitarom respetar las indicaciones y, de ser posible, evitar el lugar.