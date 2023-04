Juan Pablo Poletti lanzó su candidatura a intendente de Santa Fe

El ex director del Hospital José María Cullen, Juan Pablo Poletti, anunció hoy que competirá en las elecciones a intendente de Santa Fe dentro del Frente de Frentes. El lanzamiento a la arena política se realizó esta mañana en el bar Las Delicias de la capital de la provincia.

“Voy a ser candidato a intendente de la ciudad de Santa Fe y lo voy a hacer por el Frente de Frentes, pero lo voy a hacer en la convicción y convencido de ser un candidato independiente. No estoy afiliado a ningún partido político y desde ese lugar quiero transmitir esta noticia”, anunció el doctor.

Poletti afirmó que tomó la decisión de lanzarse a la política luego de reunirse con su esposa, discutirlo con sus hijos y el resto de su familia.

“Sinceramente lo que me planteaban es que tenga cuidado, que no me meta. Y en algunas redes también muchos vecinos que querían cuidarme. Lo que yo pensé es que la única manera que tenemos de cambiar las cosas es si nos involucramos”, admitió.