'Locomotora' Oliveras: "Confío en que Patricia Bullrich va a sacar el país adelante"

Alejandra "Locomotora" Oliveras se sumó recientemente al equipo de trabajo de Patricia Bullrich, una de las pre candidatas fuertes de Juntos por el Cambio.

"Me comprometí porque hay que transformar la Argentina, para eso hay que involucrarse. Estamos mal, la estamos pasando mal, la inflación, el hambre, la pobreza, la delincuencia, te da miedo de que te disparen para robarte el celular", apuntó para Cadena OH!

"Hay que unirse, hay que integrarse, pero tiene que ser gente decente, tiene que tener ganas de laburar. Personas que vayan para adelante, Patricia es así, estoy convencida de que va a sacar al país adelante, por eso me uni a su equipo", afirmó.

La deportista seis veces campeona del mundo, que lleva su gimnasio y participa de programas como Bendita TV con Beto Casella, señaló que admira a Bullrich porque "está todo el día trabajando".

"Es una mujer que la vimos trabajar en pandemia mientras la mayoría de los políticos no hacían nada. Una mujer que trabaja, peleó contra los narcos y contra la delincuencia; ahora hay un ministro de seguridad que le rompieron la cara a piñas por lo que está sucediendo y no renuncia. Yo me sumo, le digo a toda la gente que es por la persona, no soy fanática de Macri, él no me recibió como ni ningún presidente, siendo seis veces campeona del mundo".

Respecto a su rol, confió que no se ofreció a ninguna candidatura y que donde la necesiten va a estar. "Me duele Argentina, me duele la pobreza, no poder desarrollarnos, no podemos seguir así. Yo no la pedí, me sumo para aportar, pero si me ofrecen una candidatura voy a hacer lo mejor para el país y Santa Fe", dijo por último.

Escuchar también audio completo: