Los hábitos de la energía personal: cómo cuidar el cuerpo y la mente

En una época de mucho estres y ansiedades que trae la vida moderna, el cuidado del cuerpo y la salud mental son temas siempre presentes pero que pocas veces se activan en la vida de las personas.

"Los seres humanos estamos muy sobreestimulados con información externa, somos una generación que vivimos muchos cambios, ahora se vienen épocas bastante interesantes y no sabemos cómo ir de frente", comentó Pablo Pillet.

El entrevistado es psicólogo, profesor de yoga, psicólogo social y preparador físico, entre otras cosas. Propone una forma de vida en la que la persona produzca energía para sí misma.

"Se trata de fluir, y ¿cómo hago para fluir? Hay cosas necesarias para volver a sentir el cuerpo y no que la cabeza tenga tanto funcionamiento. El ser humano tiene un promedio de 75 mil pensamientos diarios en promedio, como un estadio de fútbol lleno. El 73 por ciento de esos pensamientos son del pasado y del futuro... perdimos el presente, el disfrute cotidiano, el hoy, hacer cosas hoy que me traigan beneficios. Estos son datos concretos, a las personas nos cuesta poner la atención en una cosa", apuntó en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

Así, para Pillet, es necesario recobrar el cuerpo con actividades que nos permitan sentir, "porque el cuerpo no miente, el cuerpo habla y nos da información". Lo que se trata es que una persona se vuelva intuitiva, sensorial.

"Por ejemplo, meditar: no hay que ser un buda ni un monje, sino practicar un ejercicio de respiración que nos permita concentrarnos en eso. Tendríamos que hacerlo desde pequeños, en la educación debería estar incluida la meditación. La actividad física es en parte salir a caminar a la plaza y respirar, pero no sólo eso. Me dedico a que la gente produzca energía personal, que se hagan responsables de lograr una mejor vida a través de determinadas acciones que cuando se repiten generan en el ser humano que se produzca una energía. Ganar energía con la actividad física, con la meditación, con hábitos de nutrición", explicó.

"Tengo una vibración que se llama la "frecuencia más poderosa del universo". Está en Youtube, tienen que buscarla, conectarse con los auriculares y se activa la glándula que se llama pineal, que secreta melatonina para que la persona pueda dormir. Pueden tomarse medicamentos, pero en cambio te ofrezco que no te gastes la plata en eso, sino ensayar este sonido todos los domingos".

Club de las cinco de la mañana

Robin Sharma es un terapeuta que hizo cosas interesantes, y escribió el libro "El Club de las cinco de la mañana". "No todos los libros de autoayuda son malos. En este caso se explica un sistema muy eficiente de producción de energía en un horario específico. Con esto se empieza la mañana de una manera productiva para generar energía personal", señaló el entrevistado.

"Otro libro que recomiendo es Hábitos Atómicos de James Clear. Les va a dar el sistema de qué tengo que repetir diariamente para producir un efecto. Son cuestiones que ayudan a que podamos volver al cuerpo. La cabeza, los pensamientos, son bucles que se van acumulando y se termina pensando en cosas malas. El cuerpo no habla en palabras, pero no miente. Esas acciones me van entrenando en sentir, por eso cuando decido decido por lo que siento no por lo que pienso", dijo por último.

Escuchar también audio completo: