Daniel Juárez: "Nosotros somos los primeros que queremos salir de este pozo"

El comienzo del duelo que se desarrolló durante la tarde del sábado por la fecha 13 de la Liga Profesional no fue fácil para los de Sarandí ante un conjunto de Sebastián Méndez que salió a la cancha decidido a ganarlo. El primer tiempo tuvo grandes chances para Unión con un tiro libre de Imanol Machuca que obligó a Alejandro Medina volar para atajarla. Arsenal también tuvo las suyas a los pies de Guzmán, pero ambos equipos se fueron sin goles al entretiempo.

En el segundo sucedió toda la acción, donde Unión no pudo aguantar el resultado y terminó perdiendo en la última jugada.

Tras el partido, uno de los mejores jugadores de Unión en el partido, habló del resultado: "injusto porque tuvimos varias oportunidades, no pudimos concretar, nos vamos con una bronca bárbara porque nos podíamos llevar el triunfo y nos quedamos sin nada".

Por otro lado, señaló: "fue un partido chivo, los dos equipos no hicimos un gran partido, nos vamos con bronca porque estábamos para un poquito más. Nosotros somos los primeros que queremos salir de este pozo, no se da, no podemos, hay que pelearla partido a partido".

Consultado sobre su situación en el club, dijo: "Estoy feliz en Unión, me hicieron sentir muy cómodo, como en mi casa, quiero empezar a devolverle lo que me dieron".

Con info de LT10