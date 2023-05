Ramón Dupuy y la lucha por la protección de las infancias en todo el país

El abuelo del pequeño Lucio Dupuy, Ramón Dupuy, continúa su pedido por justicia y la defensa de las infancias en todo el país. El niño de cinco años fue asesinado por su mamá, Magdalena Espósito Valenti, y la pareja de la misma, Abigail Páez, ahora encerradas después de una condena a perpetua por el Tribunal de Santa Rosa.

El 13 de abril pasado, se aprobó la Ley Lucio, que establece tres nuevas herramientas que refuerzan la Ley 26.061 de “Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”: capacitación obligatoria para los agentes del Estado que trabajan en relación a la niñez, reserva de identidad y campañas de concientización en medios de comunicación y redes sociales.

"Tenemos emociones encontradas, tenemos satisfacción de ver aprobada la ley, pero bueno, Lucio no está. Espero le sirva a muchísimos chicos", comentó Ramón Dupuy. Con su esposa sostienen un matrimonio de 37 años, tienen 8 nietas y están juntos en la lucha.

"Teníamos muy pocas opciones, encerrarnos en la casa, en el confort de una silla sin hacer nada, y dejar que la vida transcurra. Pero le hicimos una promesa a Lucio y le dijimos que íbamos a luchar por la niñez", explicó.

"Recibimos críticas, pero de personas que tienen poca vida. Hay personas que dicen que estamos lucrando con esto, pero son los menos. La gran mayoría es la gente de buen corazón que tiene empatía, humanidad y sentido común, nos guiamos por eso".

Ana Clara Pérez Ballester fue la jueza que otorgó la tenencia del menor a su mamá, tiempo antes de su trágica muerte. "Ella es la tercer asesina, siempre digo. Por no fijarse en el expediente, no hacer una pericia psicológica a la progenitora, preguntr dónde iban a vivir, cómo lo iban a mantener. Él estaba en óptimas condiciones con nosotros, tenía su habitación, sus juguetes, no me explico por qué después de dos años esta asesina pudo llevárselo", apuntó en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

"Que estén juntas es un premio, declararon que Lucio era una interferencia en su pareja y era varón, por eso lo mataron. Eso dicen las pericias psicológicas y psiquiátricas, lo confirman los chats y la forma en que lo matan a él. Están de luna de miel, nosotros seguimos buscando la forma de que la separen".

"La tenencia la tenía mi hijo mayor, no nosotros. Cuando ella lo reclama deja 7 denuncias falsas, de eso se agarró la jueza más allá de la ideología de género".

Espósito Valenti, la madre, había sido declarada el 2 de febrero último como la autora material y penalmente responsable del delito de homicidio triplemente calificado por el vínculo, alevosía y ensañamiento.

A su vez, Páez fue declarada autora material y penalmente responsable del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento. Su situación fue más grave aún: se la declaró culpable también del delito de abuso sexual con acceso carnal por vía anal, agravado por tratarse de la guardadora y por haberse cometido contra un menor de 18 años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente, como delito continuado.

"Nosotros luchamos muchos años con mi señora para mantener esta familia, para criarlos con valores, humanidad y en dos segundos nos destruyeron la vida. Pero ahora nos queda luchar por las infancias".

Por último, destacó que tuvieron mucho apoyo "no sólo por el pueblo, sino por el mundo entero. Tenemos mensajes de apoyo de muchos países, todo Latinoamérica, España, Alemania, Francia, Inglaterra, China, de otros países... Es una cosa enorme que se ha hecho esto. Vamos a intentar guiarnos por el buen camino para la niñez".

Escuchar también audio completo: