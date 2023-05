Germán Chiaraviglio se consagró campeón nacional por 16° vez

El garrochista Germán Chiaraviglio se volvió a consagrar campeón nacional de su disciplina en el Nacional de Atletismo de Mayores que se realizó en Concepción del Uruguay con una marca de 5,50 metros. Es su 16° vez que celebra el título.

"Estoy muy contento, es siempre importante. Más en la condición en la cual me encuentro, estoy entrenado, preparado. Concepción del Uruguay tiene una pista relativamente nueva, muy buena, por eso se elige esa pista desde hace varios años", comentó.

Respecto al deporte que practica, admitió que en chicos no aparecen nuevos, "es muy difícil la verdad. Yo sigo porque me encanta el atletismo, disfruto es mi pasión. Ahora quiero competir en los Juegos Sudamericanos y por qué no ir a Paris 2024. Pero es preocupante, no hay mucho nivel en mi disciplina y tampoco cantidad, es una pena. En algún momento tendré que dejar".

Para el ingreso a los Juegos Olímpicos 2024, se cuenta con el sistema mixto, por una marca mínima que es un dato objetivo de altura, sino por un ránking mundial, que ingresan 32. "Hoy estoy en el ranking mundial 23 o 24, estoy adentro. Quiero seguir así", señaló en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

"Tengo ganas de ver el corto plazo, el 2023 hay tres torneos importantes, el Sudamericano a fines de julio, en San Pablo, Brasil; después en agosto hay un campeonato mundial que debería clasificar con el ranking de puntos; y el último es el más importante, que son los Juegos Panamericanos", expresó por último.

Escuchar también audio completo: