Desmienten audios de Whatsapp sobre un "toque de queda" narco

La viralización de audios de WhatsApp con alertas de ataques y menciones de un supuesto "toque de queda" narco en distintos barrios de Rosario, generaron temor en medio de una seguidilla de homicidios. Ante esta situación, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Claudio Brilloni, tuvo que desmentir estos mensajes y calificó su difusión como una intención maliciosa para causar intranquilidad en la población. Se inició una investigación para identificar a los autores de los mensajes, mientras se reforzaron los patrullajes en las zonas mencionadas.

En cuanto a los hechos de violencia, el jueves por la noche, Raúl Benítez, un remisero de 55 años, fue asesinado en el barrio Tablada, zona sur de Rosario. Su cuerpo fue encontrado dentro del automóvil que conducía, con signos de haber sido baleado por la espalda. Tras el hallazgo, la policía y el Servicio Integrado de Emergencias Médicas (Sies) confirmaron su fallecimiento. En respuesta a este crimen, un grupo de remiseros se movilizó hacia la Gobernación junto al intendente de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci, para presentar sus reclamos, siendo recibidos por el ministro de Seguridad.

En cuanto a los recursos destinados a la seguridad, el ministro admitió la escasez de los mismos para hacer frente a la situación. Reconoció que en toda la provincia de Santa Fe no cuentan con todos los recursos necesarios y que sería necesario aumentar el número de policías para abordar la complejidad de la situación. Sin embargo, destacó que se están incorporando nuevos patrulleros y se espera la graduación de alrededor de 2,000 agentes para fin de año. Estas declaraciones surgieron como respuesta a las críticas del intendente de Rosario, Pablo Javkin, quien cuestionó la asignación de recursos provinciales para la seguridad en la ciudad.

Además, el ministro se refirió a las declaraciones del intendente Javkin sobre los presos de alto perfil que tienen salidas transitorias o podrían recuperar su libertad este año. Brilloni señaló que también compartía la preocupación al respecto y destacó la necesidad de controlar estas salidas temporales a través de una dirección del Patronato de Liberados, que actualmente se está fortaleciendo tras años de falta de recursos asignados.

En relación a las fake news, el ministro afirmó que no tenían ningún indicio que confirmara la veracidad de los mensajes difundidos, considerándolos noticias falsas que inducían a la confusión y preocupación de la gente. Aseguró que se estaban utilizando todos los recursos disponibles para investigar estos rumores y mantener la alerta en la zona noroeste de la ciudad.

Lo que circuló en los últimos días son mensajes amenazantes en los que se habla de un "toque de queda" en barrio La Cerámica -donde la semana pasada hubo cuatro homicidios- o de tiroteos entre organizaciones delictivas como parte del entramado criminal por un supuesto robo de estupefacientes a un grupo. Brilloni se esperanzó en “dar con el autor para ponerlo a disposición de la Justicia, como corresponde". Y señaló: “No tenemos ninguna información ni indicio alguno respecto de que pueda haber, como dice ese audio, toque de queda, que no es un término jurídico ni mucho menos institucional policial -aclaró-. Ya hemos puesto a disposición de la Justicia ese material e iniciamos las investigaciones tendientes a determinar quién es el autor de este audio que llevó preocupación e intranquilidad a la población, seguramente con intencionalidad espuria, que dista mucho de lo que queremos para la ciudad y la provincia”. Y destacó: "No obstante, estamos reforzando patrullajes en la zona norte como lo hacemos desde el momento en que mataron a dos jóvenes (por el último caso en el que fueron víctima dos adolescentes). Repito: no tenemos indicios que nos permita ratificar los dichos esgrimidos en esos audios", dijo.

Este viernes, el departamento Rosario alcanzó los 122 homicidios en lo que va del año. Antes del crimen del remisero, se registraron otros tres homicido en cuestión de horas: uno de ellos en Capitán Bermúdez y los dos restantes en Villa Gobernador Gálvez y en zona sudoeste de la ciudad. Ese último fue el de Nelson Vera, de 20 años, que fue acribillado mientras realizaba una rutina de entrenamiento a la par de la colectora de Circunvalación, donde además los agresores dejaron un papel con una leyenda dirigida a presos relacionados a la banda de Los Monos. La familia asegura que no tenía ningún conflicto y que lo mataron por el solo hecho de dejar un mensaje. El chico estaba con su primo, de 23 años, cuando fueron atacados a balazos desde un Volkswagen Gol negro con al menos cuatro ocupantes en Juan XXIII y la colectora Juan Pablo II. El auto frenó a metros de donde los primos hacían práctica de atletismo y comenzaron los disparos.

Los otros dos casos tuvieron como víctima a Carlos Emanuel Fernández, de 25 años, que vivía en Tablada y fue asesinado en Villa Gobernador Gálvez cerca de la medianoche del miércoles, cuando esperaba un remis; y a Manuel Ángel Moreyra, de 40 años, asesinado en Capitán Bermúdez, también el miércoles a la noche, cuando estaba en una casa de Suecia y Almirante Brown, donde dos hombres entraron por la fuerza y armados.