Sebastián Méndez: "Siento una gran alegría"

En el primer tiempo se vio un partido cerrado. Más faltas (trece) que juego. Pocos remates al arco. El local fue levemente superior, manejando un poco mejor la pelota, y la visita se mostró tirada atrás, apostando por un planteo defensivo y conservador. En definitiva, fue una primera parte aburrida.

El segundo tiempo fue otra historia: entretenido, dramático, ida y vuelta, y repleto de chances claras. De todas maneras, parecía que se quedaba en empate, hasta que apareció Enzo Roldán en el minuto 87, con un zurdazo desde afuera del área, para darle una victoria fundamental al Tatengue.

Luego del encuentro, Sebastián Méndez habló en conferencia: "Siento una gran alegría, el grupo lo necesita, vivimos de los resultados, jugaron muchos chicos y cumplieron. Tuve que hacer cambio ya que había jugadores acalambrados, eso demuestra cómo se tomaron el partido. Creímos que eran necesarios los cambios que realizamos. Nos estudiamos mucho en el primer tiempo, creo que los cambios fueron ofensivos, tal vez a muchos le llamará la atención. Creo que salió bien, es importante, todo es de los jugadores".

"Intentamos poner a los muchachos que estaban mejor, por suerte respondieron, trabajamos mucho el partido, fue duro y disputado, gracias a Dios pudimos ganarlo. Tuvimos a la convicción de ir a buscarlo y no quedarnos con el empate" agregó .

"Creo que lo más rescatable es la manera, sufrimos, pero los chicos corrieron, metieron y dejaron todo. Me parece que es la manera de jugar cuando uno está en esta situación. Con errores, pero dejando todo, es lo que quiere la gente y queremos todos" cerró sobre el partido.

Sobre la situación del club, dijo: "Lo político nos toca ya que somos parte del club, entiendo que todos se están poniendo de acuerdo y eso nos va a ayuda muchísimo. Necesitamos a la gente, que estén con nosotros, eso se construye con trabajo y resultados. Hay que estar contentos, hace mucho no ganamos. Entedemos que apra competir mejor vmaos a necesitar refuerzos para la segunda parte del año, nos jugamos mucho, socialmente es un club grande. Me alegra mucho que se hayan juntados las listas, me cuesta entender que existan 3 o 4 listas en un club, son todos hinchas de Unión. Queremos llegar a Junio sacando la mayor cantidad de puntos".

"Yo no quiero la violencia, quiero paz, la necesitamos para trabajar. Esto es simplemente una victoria, ayuda mucho, pero es un partido ganado. El partido es todo de los chicos, veníamos trabajando con este dibujo, pero lo principal es que lo entendieron los jugadores. El fútbol va a ser siempre de los jugadores, no de los entrenadores" señaló.

Consultado por la actuación del árbitro, detalló: "Realmente no me gustó, pero no tengo nada más que decir. No es por caerle al árbitro, pero no estuvo bien".

Por último, el DT cerró: "Estoy feliz ya que los veo sufrir a los jugadores, a ellos y a sus familias, me pone contento por eso. Siempre voy a responder al jugador, es lo más importante".