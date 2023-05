Gabriel Heinze: "Hay material para salir adelante"

Newell's fue derrotado este sábado por la noche ante Lanús en el sur bonaerense y las sensaciones después del partido se tiñeron de lo que ofreció por el equipo dentro del campo. Así se tradujo en el tono de Gabriel Heinze: "Cuando nos golpearon empezamos a dudar de las cosas que veníamos haciendo. Ya nos había pasado en otro partido. El equipo había entrado bien".

Luego, agregó: "Creo que es normal que nos pase porque necesitamos aprender más de estas situaciones".

Respecto de cómo vio a su equipo, Heinze puntualizó: "Estuvimos imprecisos, no hicimos las cosas que veníamos haciendo y eso lo notamos. En el segundo tiempo, tuvimos más intenciones, hasta la fuerza del pase era distinto. Pero bueno, no me gustó".

Consultado sobre si fue lo ofrecido ante Lanús fue lo peor en su gestión, dijo "No existe lo mejor ni lo peor para mí. Esto es futbol. Las cosas te salen o no. Si querés hablamos de fútbol y me encanta hacerlo".

Luego mostró su lado optimista: "Hay material para salir adelante, estas situaciones son dolorosas pero ya está".

Finalmente, descartó que haya guardado jugadores jugadores para jugar ante Blooming: "No estuve pensando en el partido del miércoles, pensé toda la semana para este partido. Los necesito a todos".

Con info de Rosario3