Central, un campeón que iniciará su camino en la Copa Argentina

La última semana de la Copa Argentina AXION energy incluyó dos particularidades: los cuatro participantes representaron a distintas provincias y, por primera vez desde el inicio de la undécima edición, los conjuntos de la Liga Profesional no prevalecieron en ninguna contienda ante rivales de menor categoría. Atlético Tucumán, subcampeón de la temporada 2017, saltó a escena con el objetivo de defender el honor de la divisional y, si bien tomó la delantera en el marcador, sufrió la pericia de los jugadores ingresados desde el banco de suplentes en Estudiantes de Río Cuarto, que remontó la historia en Santa Fe y logró el triunfo por 3-1. La posterior clasificación por penales de All Boys sobre Gimnasia de Mendoza arrojó como conclusión el agregado de dos equipos de la segunda división en la siguiente ronda. Hasta el momento, el saldo de los 32avos de Final incluye las clasificaciones de 15 clubes de la Liga Profesional (Racing, River, San Lorenzo, Boca, Independiente, Patronato, Defensa y Justicia, Huracán, Estudiantes de La Plata, Argentinos Juniors, Belgrano de Córdoba, Colón de Santa Fe, Platense, Barracas Central y Lanús), cinco de la Primera Nacional (a Chaco For Ever, San Martín de Tucumán y Almagro se sumaron los mencionados casos del conjunto cordobés y el Albo), dos de la C (Excursionistas y Claypole), uno del Torneo Federal (Villa Mitre) y Centro Español, que vivió un debut inmejorable en la Fase Final al derrotar por penales a Tigre para dejar en lo alto el honor de la D.

La actividad de la undécima edición regresará el próximo miércoles 24 con una doble jornada que cruzará a dos representantes de la Liga Profesional frente a contrincantes que militan dos categorías por debajo. En primer lugar, la acción se trasladará al estadio Carlos Augusto Mercado Luna de La Rioja. Desde las 14, Central Córdoba de Santiago del Estero intentará recobrar la memoria en una competencia que lo observó alcanzar la Final en 2019. Eliminado en el estreno de sus dos campañas siguientes, el Ferroviario se medirá con Comunicaciones, que accedió por mérito deportivo a raíz de su actuación en la B Metropolitana y disputará las instancias decisivas por tercera ocasión. ¿Cuál será su objetivo? Lograr el primer triunfo en los 90 minutos para regresar a 16avos de Final después de ocho años. El vencedor jugará ante Independiente, que comenzó su participación con una goleada sobre Ciudad de Bolívar.

ROSARIO CENTRAL 1 (4) - GIMNASIA (LP) 1 (1) / FOTO: ALEJANDRO DEL BOSCO

Campeón de la Copa Argentina en 2018, certamen que le permitió quebrar la malaria de 23 años sin consagraciones oficiales y redimirse por sus tres caídas en definiciones de la competencia, Rosario Central persigue un deseo similar al de Central Córdoba. Desde aquel título obtenido por penales ante Gimnasia La Plata en Mendoza, el Canalla no logró imponerse en los 90 minutos por el certamen: apenas superó a Sol de Mayo mediante una serie desde los doce pasos en 32avos de Final de la décima edición. El propio conjunto rionegrino, Boca Unidos de Corrientes y Quilmes fueron los rivales del Ascenso que sentenciaron desenlaces prematuros en las actuaciones recientes de la Academia santafesina. En esta oportunidad, el cruce contra Central Norte de Salta, representante del Torneo Federal que repetirá su nombre en la Fase Final, le brindará un aliciente: la campaña gloriosa que protagonizó hace un lustro comenzó frente a un contrincante de dicha provincia como Juventud Antoniana. El encuentro comenzará a las 16, se jugará en el estadio Único de San Nicolás, y el ganador enfrentará a Chaco For Ever, que sorprendió al eliminar a Sarmiento de Junín.