Colón empató con San Lorenzo por la fecha 19 de la Liga Profesional. De visitante, en el segundo aniversario de su campeonato, se desarrolló un partido poco animado pero que fue valorado por el DT santafesino, Néstor Gorosito.

"Estuvimos bien ante un equipo difícil, en una cancha que no pierde. Me acuerdo de una llegada de Nahuel Barrios que pateó de frente al arco y después me cuesta acordarme de una jugada de gol que nos hayan creado, eso es bueno", consideró Pipo ante la prensa.

Agregó: "Nos cuesta ganar los partidos que, entre comillas, debemos ganar. Cuando vamos más de punto nos sentimos más cómodos. San Lorenzo está en su cancha y tiene la obligación de ganar, no importa el rival", dijo el DT sabalero sobre por qué el equipo suele mostrarse más sólidos ante los rivales que, a priori, son los más difíciles.

El próximo partido del sabalero será el martes 13, de local, frente a Estudiantes desde las 18.