Silvia Süller habló de Jorge Rial y lo destrozó: "Lástima que no se murió"

Silvia Süller recordó su relación con Jorge Rial y fue letal. La mediática empatizó con Morena Rial tras sus explosivas declaraciones contra su papá y contó: "Él me robó y censuró".

Silvia Süller pasó por El Run Run del Espectáculo (Crónica), y en diálogo con Lío Pecoraro y Fernando Piaggio lanzó: "La aplaudo a Morena, el karma... Todo se paga en la vida. Acá está el karma de Rial. Todo lo que hizo".

"Pero Silvia, estuvo diez minutos muerto Jorge...", le planteó Pecoraro en referencia al momento que atravesó el conductor tras sufrir un infarto en Colombia. "Y bueno, se hubiera quedado para siempre (muerto), ¿para qué lo resucitaron?", disparó filosa Süller. Y siguió: "No hay una persona en este país que lo quiera a Rial. Yo lo odio con toda mi alma hasta el día que me muera. Las cosas que me hizo... me robó, me censuró... me hizo de todo".

"Es muy feo que una persona sufra de halitosis y no sepa hacer el amor. A mi me molestó y por eso no salí más" (Silvia Süller)

"Todos sabemos que es una mala persona. Yo, en el año 96, saqué mi CD, Süllermanía, era un contrato re gordo y me dijo 'tené confianza en mí, está todo bien', yo confié, se lo puso todo a su nombre y yo en 26 años nunca vi una sola moneda de mi Süllermanía, me lo robó", recordó la hermana de Guido Süller sobre la época en que trabajaba con Jorge en El Paparazzi (El Nueve).

"Me censuró de América, me bajaba, cuando me llamaban de otros programas, levantaba el teléfono y me hacía bajar. A la misma hija se lo hizo. Me agarra como un Déjà vu, siento como que soy Morena...", siguió.

Por otro lado, la famosa contó detalles íntimos de cuando fueron amantes con Rial: "Es muy feo que una persona sufra de halitosis y no sepa hacer el amor. A mi me molestó y por eso no salí más".

"Él se hizo millonario conmigo y no me dio nada. Me re usó y yo no me daba cuenta. Para mí era un trampolín él", lo acusó. "Él estaba con Silvia D'Auro, a la vez conmigo y también con otra... no la voy a nombrar porque se hizo famosa en otro país... las iniciales son M.A", continuó ventilando.

Pese a que los conductores se mostraron en desacuerdo y repudiaron que le deseara la muerte al conductor de Argenzuela (Radio 10 y C5N), ella siguió: "Me da asco, me causa un rechazo muy grande. Me arruinó la vida y la carrera. Lo odio, basura. Estoy totalmente de parte de la hija. Lástima que no se murió".

Leer también: Morena llevará a juicio a Jorge Rial en plena guerra

Qué pasó entre Silvia Süller y Jorge Rial

El odio que siente Silvia Süller contra Jorge Rial no es nuevo; en reiteradas oportunidades expresó su malestar y mientras el conductor estaba internado en Colombia tras sufrir un infarto, ella aseguró no creerle.

El periodista Fede Flowers dio a conocer la información al aire de la Rock&Pop 95.9 y compartió un audio de Silvia Süller donde expresa: "Estamos esperando si se muere o no. Yerba mala nunca muere. No sé si es verdad lo del infarto, porque con tal de tener un punto más de rating hace cualquier cosa. Ya lo conocemos".

Al parecer, la mediática realizó un vivo a través de sus redes sociales durante el fin de semana y se rió del mal momento que atraviesa el conductor. Luego, el usuario @sanvirgocho compartió en Twitter un fragmento de la transmisión donde Süller dialoga con otra persona que le cuenta la información sobre el estado de Rial y ella aplaude contenta.

A mediados de 2022, la famosa fulminó al conductor de Argenzuela (C5N) y reveló que fueron amantes en el año 1996. Según contó, este vínculo fue llevado a cabo mientras el conductor estaba casado con Silvia D' Auro, la mamá de Morena y Rocío, sus hijas.

En El Run Run del Espectáculo (Crónica HD), Lío Pecoraro y Fernando Piaggio hablaron con Süller y quedaron sorprendidos ante la revelación sobre su romance con Jorge Rial.

"¿Quién es Jorge Rial en este medio?", le preguntaron los conductores. "Tengo todo el programa para hablar de Jorge Rial. Lo conozco desde el año 96, de la época de El Paparazzi (El Nueve). Es una basura, es un mafioso. Arruinó familias y mi propia vida arruinó. Él me censuró, no podía pisar América TV", comenzó diciendo la artista.

"Yo siempre digo la verdad. Yo salí con Rial. Éramos amantes, venía a casa. Él estaba casado con Silvia D´Auro. No lo reconoce, me odia con toda el alma", reveló Silvia. Acto seguido, sostuvo que el conductor le tiene miedo y que por eso no le va a contestar a sus dichos: "No va a hablar de mi, no habla nunca. Me tiene miedo, siempre me tuvo miedo. No es capaz de enfrentarme cara a cara, porque yo soy dueña de la verdad".

Fuente: Exitoina