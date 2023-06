Colón recibirá a Estudiantes y buscará reencontrarse con la victoria

Este martes, Colón recibirá Estudiantes de La Plata en el estadio Brigadier Estanislao López por la 20ma fecha de la Liga Profesional. El encuentro comenzará a las 18hs, con arbitraje de Nazareno Arasa y televisación de TNT Sports.

El Rojinegro buscará reencontrarse con el triunfo luego de una racha negativa de cuatro partidos en la que empató tres y perdió uno. Es importante conseguir un resultado positivo para los de Néstor Gorosito para así poder alejarse de los últimos puestos en la tabla de posiciones.

En cuanto al equipo, durante la semana se confirmó la baja de Paolo Goltz. Desde hace más de un mes, el defensor acarrea una lesión en el pie que le impide poder estar presente en la cancha. Por su parte, Lucas Acevedo se despidió del club y se fue a jugar al fútbol peruano. Al mismo tiempo, Santiago Pierotti logró recuperarse de su lesión muscular y podrá ser de la partida.

Debido a estas bajas y a la posibilidad de contar con el mediocampista, Néstor Gorosito pondría el mismo once que empató frente a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. En el caso del Pincha, no podrá contar con Santiago Ascacibar por acumulación de amarillas y su reemplazo será el ex Colón Fernando Zuqui.

Posibles formaciones

Colón: Ignacio Chicco; Facundo Garcés, Gian Nardelli, Rafael Delgado; Eric Meza, Baldomero Perlaza, Leonel Picco, Juan Pablo Álvarez, Augusto Schott; Santiago Pierotti, Ramón Ábila. DT: Néstor Gorosito.

Estudiantes: Mariano Andújar; Santiago Núñez, Leonardo Godoy, Luciano Lollo, Zaid Romero, Gastón Benedetti; Fernando Zuqui, Jorge Rodríguez, José Sosa; Benjamín Rollheiser, Mauro Boselli. DT: Eduardo Domínguez