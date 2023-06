El club informó lo que debe saber el hincha de Unión para el partido con Lanús

El próximo sábado a partir de las 15:30, Unión recibirá a Lanús en el estadio 15 de abril por el partido pendiente de la fecha 14. El árbitro del encuentro será Fernando Espinoza.

Si bien no hay confirmación oficial, Sebastián Moyano será el reemplazante de Santiago Mele en el arco. El resto sería el mismo equipo que empató frente a Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa. De este modo, el once sería: De este modo, el probable once para recibir a Lanús sería: Sebastián Moyano; Federico Vera, Nicolás Paz, Franco Calderón, Claudio Corvalán, Kevin Zenón; Yeison Gordillo, Enzo Roldán; Imanol Machuca, Mauro Luna Diale y Jerónimo Dómina.

Por otro lado, este jueves el club comunicó mediante redes sociales toda la información que necesitan conocer los simpatizantes de Unión si desean ir al 15 de abril el próximo sábado frente al Granate.

📢 ¡𝑨𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒐́𝒏 𝑻𝒂𝒕𝒆𝒏𝒈𝒖𝒆𝒔! 👉🏻 ¡Todo lo que tenés que saber para venir este sábado al Estadio 15 de Abril! 🏟

El comunicado de prensa dice lo siguiente:

Oficina de Socios:

Jueves y viernes de 9.00 a 12.00 h y de 16.00 a 19.00 h

Sábado CERRADO

TENER PRESENTE QUE:

LOS SOCIOS INGRESAN CON CARNET Y CUOTA AL DÍA (junio).

ACLARACIÓN:

QUIENES TENGAN ENTRADA (GENERAL O PLATEA) ADQUIRIDA PARA EL ENCUENTRO ANTE LANÚS DEL PASADO 30 DE ABRIL PODRÁN INGRESAR NORMALMENTE CON LA MISMA.

» PLATEAS

VENTA

– Sábado desde las 10.00 hs hasta la hora del partido

Únicamente en Boleterías sobre Bv. Pellegrini

PRECIOS:

PLATEA ALTA: $7.000

PLATEA REDONDA: $5.000

PARA NO SOCIOS

» GENERALES

VENTA

– Sábado desde las 10.00 hs hasta la hora del partido

Únicamente en Boleterías sobre Bv. Pellegrini

PRECIOS

ENTRADAS GENERALES PREFERENCIALES (INGRESO POR CÁNDIDO PUJATO Y LÓPEZ Y PLANES): $3.500

JUBILADOS, PENSIONADOS Y DAMAS: $1.700

MENORES DE 11 AÑOS (INCLUSIVE) DEBEN ABONAR EL SEGURO CORRESPONDIENTE: $1.100

» PLATEAS NO SOCIOS

VENTA

– Sábado desde las 10.00 hs hasta la hora del partido

Únicamente en Boleterías sobre Bv. Pellegrini

PRECIOS

PLATEAS ALTA: $11.500 (incluye entrada gral.)

PLATEA REDONDA: $9.500 (incluye entrada gral.)

CALLES – INGRESOS

– POPULAR SOCIOS (Ingreso por Cándido Pujato y López y Planes)

– POPULAR NO SOCIOS (Ingreso por Cándido Pujato y López y Planes)

– PLATEAS REDONDA Y SUDOESTE (Ingreso Av. Perón y Bv Pellegrini)

– PLATEAS SUDESTE, PALCOS, PREFERENCIAL, PLATEAS ALTAS Y CODO DE DAMAS (Ingreso Bv. Pellegrini y López y Planes)

– SECTORES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

. Discapacidades motrices: Platea Redonda por Portón 9, sobre Bv. Pellegrini (cupos limitados)

. Otro tipo de discapacidad: Portón nº 7, sobre Cándido Pujato

INFORMACIÓN ADICIONAL:

MENORES DE CINCO AÑOS (INCLUSIVE): ACOMPAÑADO DE UN ADULTO SOCIO NO ABONAN PLATEA. LOS NO SOCIOS DEBERÁN ADQUIRIR EL SEGURO DEL MENOR Y LOS SOCIOS INGRESAN CON CARNET Y CUOTA AL DÍA.

CARNETS IRREGULARES POR FALTA DE PAGO O FALLAS SERÁN RETENIDOS.