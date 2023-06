El PJ de Santa Fe y la foto de la unidad

Durante el encuentro, uno de los oradores fue el presidente del PJ provincial, Ricardo Olivera, quien sostuvo que: "Desde el justicialismo tenemos muy claro el rol que tienen que tener los trabajadores en las políticas públicas, como también las mujeres, los jóvenes y las pymes, sobre todo, porque apostamos a una construcción política colectiva. Este es un ejemplo de eso, hoy venimos a mostrar que no pensamos todos iguales, pero con nuestras diferencias, podemos llevar adelante un proyecto donde el 90% de los objetivos coincidimos. Es muy difícil a veces entender como otros espacios que se han formado pueden convivir con objetivos muy dispares. Seguramente que hay una sola que los une que es ganarle al peronismo, pero acá estamos, para dar batalla”, dijo el diputado provincial.

Por su parte, Marcos Cleri aseguró que, junto a Alejandra Obeid, “venimos insistiendo que tenemos un plan de gobierno que queremos desarrollar a partir del 10 de diciembre y lo vamos a hacer a favor de todos los santafesinos y santafesinas. Cuando decidimos llevar nuestra propuesta y gobernar la provincia lo hicimos con coraje y sin ningún tipo de especulación, pensando que una nueva generación se tiene que hacer cargo de Santa Fe y resolverlos”.

A su turno, Leandro Busatto aseguró que el encuentro de hoy “fue una muestra hacia afuera y hacia adentro. Hacia afuera dando un mensaje contundente de que los que tenemos una responsabilidad trabajamos en temas vinculados a la gente. Hacia adentro, de que tenemos diferencias, pero un destino común. Esta es una foto que expresa un momento, después hay que construir una película durante estos 30 dias que quedan y después de las PASO”.

En tanto, Eduardo Toniolli indicó que “si hay algo que tenemos en claro desde el principio, es que las divergencias, los matices, que expresa cada una de las candidaturas, las formas distintas de construcción, van a expresarse por la positiva en el marco de la campaña previa a los comicios del 16 de julio. Nosotros en ese sentido queremos dar una señal, porque además de eso depende no solo una posibilidad de triunfo en la elección general, sino después, la posibilidad de gobernar y de gobernar bien. ¿Qué podemos esperar si en un frente o en una coalición quienes tienen la responsabilidad de proponerse como máximas autoridades de la provincia a la hora de discutir ideas, lejos de discutir ideas, terminan lanzándose acusaciones?", se preguntó Toniolli.

“Entonces, en ese marco queríamos dar una señal y un marco de acuerdo, de cómo va a transitar este proceso electoral. La sociedad no está para peleas entre la política y tiene que ser extremadamente propositiva, que cada intervención que tengamos sea en base a planteos programáticos. El nuestro es simple y arranca planteando la posibilidad de ampliar, por eso mi compañera de fórmula, Leticia Quagliaro, no es del Partido Justicialista, es de uno de los partidos aliados, y es lo que quisimos expresar desde el primer momento, la necesidad de ampliar un frente que no contenga solamente al peronismo y a sus partidos aliados más tradicionales, sino a fuerzas que nunca caminaron junto al peronismo en la provincia de Santa Fe”, agregó.

Finalmente, Marcelo Lewandowski aseguró que, para el Justicialismo, “el verdadero objetivo y el verdadero adversario está en el 10 de septiembre y no tener una interna sangrienta, una interna que realmente sea irreparable. Entonces eso es lo que se quiere preservar, lo que se quiere mostrar a la sociedad y que independientemente de esos matices que se van a dirimir en las PASO, hay un criterio y que no intentamos juntar el agua y el aceite”.

Además, el senador nacional aseguró ser “el candidato de un amplio sector del peronismo y que además quiere abrazar a muchos sectores que están fuera del peronismo, pero que se sienten representados e identificados. Acá no es cuestión del candidato de tal o cual, es ser el candidato de un amplio sector y lo que nosotros proponemos es eso y nos sentimos identificados con esa propuesta. Las expresiones que quieran acompañarnos seguramente estarán y estaremos confluyendo. Nosotros creemos que hay muchas cosas para potenciar, para resaltar y otras que no están bien y la queremos, por supuesto, mejorar. Por eso no tenemos ningún empacho en señalar lo que está mal y decir qué necesita corregirse”, agregó.