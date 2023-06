Diego Cocca fue despedido de la selección mexicana

Cocca deja de ser el director técnico de la Selección Mexicana. En un sorprendente anuncio realizado por Juan Carlos Rodríguez, el recién nombrado comisionado presidente de la FMF, se reveló a través de un video publicado en Facebook y Youtube que el argentino ya no estará al mando del equipo nacional.

“A menos de un mes de haber tomado la responsabilidad de buscar un nuevo futuro para el futbol mexicano, me percato perfectamente de que no lo vamos a encontrar en donde estamos. La última semana he encontrado muchas deficiencias en planeación, logística, funcionamiento y falta de liderazgo en muchos niveles” comienza diciendo el Comisionado del Fútbol Mexicano, Juan Carlos Rodríguez.

Durante su corta gestión, Diego Cocca no logró escapar de la sombra de la aplastante derrota sufrida frente a Estados Unidos en las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf. El equipo mexicano cayó estrepitosamente con un marcador de 3-0, mostrando un juego deslucido a pesar de contar con varios jugadores que militan en clubes europeos.