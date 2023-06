Martino está cerca de dirigir a Messi en el Inter Miami

Gerardo Martino está muy cerca de ser el nuevo entrenador del Inter Miami y de dirigir otra vez a Lionel Messi. Aún restan algunos detalles, pero estaría muy avanzado.

Recordemos que el entrenador y el capitán de la selección argentina estuvieron juntos en Barcelona en la temporada 2014. Si bien el ex técnico de Newell's lo desmintió, en el mundo culé siempre se habló de que no tuvieron una gran relación e, incluso, el ex director deportivo de los blaugranas, Andoni Zubizarreta, expresó en una nota con Vicente del Bosque que el 10 le demostraba constantemente su autoridad.

Ahora, parece que limaron asperezas y, durante este fin de semana, Martino estuvo visitando a Messi en Funes y está próximo a ser nuevamente su entrenador. Según la información que proviene de Estados Unidos, el ex seleccionador de México asumiría en julio.

No será la primera vez que el Tata dirija en la MLS, ya que fue el primer técnico en la historia de la franquicia de Atlanta United FC, con la que obtuvo la MLS Cup en su segunda temporada. En total, dirigió 74 partidos, de los cuales ganó 40, igualó 17 y perdió 17.

Los números de Messi con Martino

Barcelona: anotó 41 goles en 46 encuentros disputados, con un promedio de 0,89 gritos por juego. Con el Tata en el banco, el equipo no pudo ganar ningún título importante, ya que perdió en la final de la copa del rey contra el Real Madrid, cayó ante el Atlético Madrid en los cuartos de final de la Champions League y luego el Colchonero también le arrebató LaLiga en la última jornada.

Selección Argentina: Messi disputó 20 encuentros y convirtió 13 veces, con un 0,65 de promedio goleador. En este caso, el combinado Albiceleste tuvo un gran rendimiento y llegó dos veces consecutivas a la final de la Copa América pero en ambas cayó por penales frente a Chile.