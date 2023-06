Newell's visita a Huracán con el objetivo de volver a ganar fuera del Coloso

Este jueves a partir de las 19:00hs, Newell's visitará a Huracán en el estadio Tomás Adolfo Ducó por la 21ra fecha de la Liga Profesional. El árbitro del encuentro será Luis Lobo Medina.

Luego del empate frente a Unión como local en la última jornada, la Lepra buscará sumar de a tres fuera del Coloso Marcelo Bielsa. En esta condición, el equipo de Gabriel Heinze está teniendo una mala performance, puesto que sólo consiguió siete puntos de treinta posibles, producto de cinco derrotas, cuatro empates y solamente una victoria frente a Racing en la 11ma fecha del certamen local.

Tanto jugadores como cuerpo técnico, entienden la importancia de conseguir un triunfo fuera de casa contra un conjunto que está anteúltimo en la tabla y pelea por no descender. Por tal motivo, saldrán al césped del Ducó a buscar el resultado que les permita acercarse a los puestos de clasificación a las copas internacionales.

En referencia al equipo, el Gringo no dio indicios de los posibles titulares pero todo indica que dirán presente aquellos que usualmente arrancan en el once inicial. La única duda es Willer Ditta, quien en las últimas horas recibió una propuesta formal de Cruz Azul. En caso de que el colombiano no esté, su lugar sería ocupado por Guillermo Ortíz.

Historial

Se enfrentaron en 128 oportunidades

Huracán ganó 49

Newell´s triunfó en 45

Empataron 34 veces

Dato: La última victoria de Newell's en el Ducó fue el 29 de abril de 2017 con gol de Ignacio Scocco y que, en aquel momento, le permitía alcanzar la punta del campeonato junto con Boca Juniors.

Posibles formaciones

Huracán: Lucas Chaves; Guillermo Soto, Gastón Sauro, Lucas Carrizo, Guillermo Benítez; Gabriel Gudiño, Santiago Hezze, Federico Fattori, Juan Gauto; Nicolás Cordero, Matías Cóccaro. DT: Sebastián Battaglia.

Newell's: Lucas Hoyos; Velázquez, Ortiz, Gustavo Velázquez, Bruno Pittón; Iván Gómez, Juan Sforza, Cristian Ferreira; Brian Aguirre, Jorge Recalde y Ramiro Sordo. DT: Gabriel Heinze.