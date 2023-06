Alejandra Rodenas: "El Estado debe generar un piso de acuerdo y un programa de gobierno"

La vice gobernadora Alejandra Rodenas, actual pre candidata a diputada provincial, dialogó en Agenda Rosario sobre el rol del Estado y los pasos que debe dar el peronismo para encarar la difícil situación actual.

"Recuperar la concordia, el diálogo, es importante. Uno está situado partidaria y políticamente, pero lo afectivo hay que cuidarlo y también a la política de buena calidad. La que te permite disentir con algunos sectores en buenos términos, sin agravio, sin injurias", comentó en diálogo con Carlos Bermejo por Cadena OH!

La funcionaria integra la lista a diputados provincial junto a la fórmula de Marcos Cleri y Alejandra Obeid para el gobierno de la provincia.

Rol del Estado

"Incluso en el peronismo no todos pensamos lo mismo. Siempre propuse pensar en la síntesis, en pensar en una Argentina del siglo XXI. Hay que saber mantener las convicciones con respeto. La política siempre fue compleja, más en elecciones porque se generan tensiones. Pero hay un punto en el que todo se vuelve personal. Yo creo en el Estado eficiente y presente, en políticas que el Estado tiene que llevar adelante. El Estado en todos los lugares del mundo asiste, contiene, mantiene, está presente".

Al respecto del rol del Estado, afirmó que en Argentina tomó su mejor versión durante el peronismo, y que ahora "tiene que racionalizar sus objetivos. Tiene que dialogar con el sector privado, tiene que generar un piso de acuerdo, un programa de gobierno y llegar a donde no está".

"Quiero ser diputada nacional, porque mi función como presidenta del Senado la cumplí pero no formé parte del Ejecutivo"

Así, la pérdida de las conquistas del Estado de Bienestar, la planificación y la garantía de derechos, se comprenden para Rodenas analizando los distintos golpes de Estado que vivió el país.

"Proscripción, pérdida de derechos, de garantías. El último golpe de Estado ingresó una política económica financiera y fue muy difícil volver a retomar el rumbo después con la democracia. Todos queríamos la vuelta a la democracia. A 40 años tenemos mucho para rescatar y cambiar. La crisis de 2001, fue terrible, pero en 2003 se inicia un proceso de ampliación de derechos que generó amores y odios. Esto tenemos que tratar de suturar".

Para Rodenas lo fundamental es ir a un "proceso de síntesis". En el país la crisis actual está ligada a los endeudamientos internacionales.

"Cuando Argentina estuvo liberada del yugo de la deuda, creció. Con esa riqueza acumulada se hicieron universidades, sistema previsional, salud pública, ampliación de derechos... Ese proceso fue revertido, en el 2017 Macri tomó la deuda más grande de la historia argentina. Los diputados nacionales le pedimos ver la letra chica porque ese endeudamiento está atado a la crisis económica más grave que tuvimos que recibir y genera esta inflación. La deuda es inflacionaria, no tenemos espalda. Necesitamos reservas, para fabricar nuestros productos necesitamos divisas", explicó.

Debates políticos

Para la entrevistada, a pesar de muchos pesares, se siguen sosteniendo políticas públicas que en otros lugares no existen. "Universidades y escuelas públicas, incluso. Tenemos que ver cómo nosotros superamos ese piso de acuerdo básico. Pero del otro lado, mi adversario dice que hay que reventar al Estado, que hay que ir por bombas y balas, que la casta política, no nos vamos a poner de acuerdo. Porque yo hago la autocrítica, incluso en el tema de seguridad que es un tema ríspido".

"Hay personas que llegan, que no conocen la ciudad ni la provincia que vienen a destruir. Esa fue mi principal diferencia con el Gobernador actual con quien tengo diálogo, y respeto la institucionalidad, pero en seguridad no pensamos lo mismo. En el sur se gestó una trama estructural narcocriminal que tiene mucho tiempo. Soy muy responsable en esto, no todo el poder judicial ni el poder político es lo mismo. Hay sectores que miraron para otro lado, cuando algunos trabajadores de la justicia hacíamos lo posible para detener a los responsables, estábamos solos. Por eso quiero ser diputada nacional, porque mi función como presidenta del Senado la cumplí pero no formé parte del Ejecutivo", apuntó.

Elecciones nacionales

En relación al cambio de candidatos dentro de la coalición oficialista, Rodenas afirmó que si bien conoce a De Pedro y le hubiese gustado que formara parte de la fórmula, el rol de Sergio Massa es muy importante.

"Asumió la cartera de economía en un momento muy difícil de Argentina cuando la negociación con el FMI era clave. La fórmula de síntesis del peronismo me da mucha alegría y creo que hay que trabajar para que esa unidad tenga un programa de gobierno. Por otro lado, a Rossi no se le puede discutir que no sea un compañero de grandes convicciones, lo respeto mucho. Esto es lo que hay que apoyar."

