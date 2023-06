Andrea "Pupi" Rodríguez: "El Concejo de Santa Fe está inactivo y es inoperante"

La carrera electoral está en marcha para todos los espacios políticos. En la búsqueda de ingresar al Concejo de Santa Fe se encuentra Andrea "Pupi" Rodríguez, integrante del Frente Renovador.

"Empezamos a militar socialmente con un espacio de mujeres del Frente Renovador, y terminamos militando políticamente. Porque hay muchas cosas que no te representan, que una no comparte, por eso militamos cuestiones que creemos que podemos hacer de otra manera", comentó al aire en los estudios de Cadena OH!

La entrevistada acompañará a dos grandes pre candidatos como Oscar "Cachi" Martínez como diputado provincial y Martín Gainza, que buscar ser intendente de la capital.

"Estoy muy orgullosa, formamos estas listas antes de que se sepa que Sergio Massa va a la candidatura a presidente, porque venimos trabajando mucho. De pronto, todos quieren ser del Frente Renovador, quieren entrar por la ventana", remarcó.

Respecto al Concejo de Santa Fe, Rodríguez afirmó que lo ve "inactivo y casi sin sesionar. Hay muchos concejales que están hace mucho tiempo y otra vez están en campaña para seguir. Esas cosas me dan la sensación de que hay que renovar. Veo un Concejo que no objeta nada, que no pregunta nada; esto para todos los colores políticos entre los que incluyo a los concejales peronistas. Es inoperante, debería estar preguntando qué pasa con los servicios públicos, con el transporte. Pero nada, sólo hay campaña política de Jatón entre los cuatro bulevares".

En este sentido, destacó que los barrios "están detonados" y que se les "quita la dignidad a la gente".

"Las calles, el transporte, hay que caminar 15 cuadras hasta la parada, esperar durante la madrugada, no funcionan todos los coches. Tienen que ir a las 4 de la mañana al dispensario con el chico con neumonía, para que le den un número para poder conseguir un turno para llegar al Cemafe. Con suerte si los atienden. Si sos pobre en Santa Fe te tenes que enfermar de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana", ironizó.

Gobierno provincial

La precandidata fue muy dura con el gobierno de Omar Perotti, al que acusó de de "malo y mero comentarista".

"Tenemos una de las provincias más ricas y que se maneja por sí sóla, no hay que hacer mucho para manejarla. El tema es dónde pones los recursos, y en esto discrepo con el Gobernador, creo que no pone los recursos donde debería. El Gobierno de Perotti es malo, y también es un mero comentarista. No promulgo las cosas que hace Perotti", dijo por último.

