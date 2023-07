El gesto de Silvina Luna que esperanzó a su entorno

Silvina Luna continúa internada en la unidad de terapia intensiva del Hospital Italiano. Si bien trascendió que su estado de salud sigue siendo crítico, un gesto esperanzó a su entorno.

“Hablé con Burlando. Van a hacer un comunicado, pero me dijo que Silvina está mejor. Sigue siendo una paciente crítica. Me habló del minuto a minuto, porque esto cambia minuto a minuto”, dijo Guido Zaffora al aire de Intrusos (América).

El periodista señaló que la modelo “está con asistencia respiratoria mecánica, pero es no invasiva”. Acto seguido, agregó: “Me contó un detalle que a los médicos los puso muy contentos, y es que Silvina se puede comunicar. Ella no puede hablar, porque está intubada y está sedada, pero le lograron sacar la sedación y se puede comunicar por otras vías. Hace señas con las manos. Todavía no habla. Pero hizo una seña muy particular que puso contento al entorno: pidió comida”.

“Ella no puede comer, pero pidió comida. Estaba con hambre y eso es una buena señal”, concluyó el panelista que según indicó tiene comunicación telefónica con el abogado que la representa. Se espera que en la próximas horas se conozca un nuevo parte médico. Sería el tercero desde la modelo ingresó al Hospital Italiano.

La internación de Silvina Luna: qué fue lo que le ocurrió a la modelo

En la noche del martes 27 se conoció a noticia de que Silvina Luna se encontraba internada en el Hospital Italiano. Desde hace una década, la modelo atraviesa un delicado estado de salud debido a la mala praxis que le realizó Aníbal Lotocki.

En ese entonces se supo que ella estaba sedada y con respirador. Sin embargo, una mejoría en la noche del miércoles hizo que la extubaran.

A raíz de las especulaciones, la familia decidió emitir un primer parte médico este viernes. Sobre su estado de salud, indicaba que estaba “respirando por sus propios medios con signos vitales estables”. “Su pronóstico es reservado”, concluía el documento.

Todo parecía marchar mejor hasta que el sábado, 24 horas posteriores al comunicado, un retroceso en su estado de salud hizo que la volvieran a intubar.

Este lunes, en un segundo parte médico, señalaron que “continúa con asistencia respiratoria mecánica, está despierta y con signos vitales estables”.

En la noche del miércoles, Ángel de Brito informó que intentaron quitarle el respirador, pero debieron dar marcha atrás porque la modelo “no tiene fuerzas para respirar sin la ayuda mecánica”, informó TN.