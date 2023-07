Aún faltan confirmar nueve mil autoridades de mesa en la provincia

A solo una semana de las elecciones primarias en la provincia, la Secretaría Electoral aún no cubrió las más de 24 mil autoridades de mesa necesarias para el proceso. La falta de respuesta por parte de los convocados, en su mayoría docentes, ha generado preocupación y ha dificultado garantizar la cobertura en todos los lugares de votación.

La Secretaría Electoral inició las convocatorias a mediados de junio y se encontró con un alto índice de excusas y rechazos, llegando al 50%. Una semana después, se envió una segunda convocatoria formal a través del correo, implementando también métodos virtuales para agilizar las respuestas. Se enviaron correos electrónicos y mensajes individuales a través de WhatsApp.

Sin embargo, muchos convocados no respondieron. Si no se recibe respuesta, el sistema considera que la autoridad está confirmada. Por esta razón, la Secretaría Electoral emitió un ultimátum el domingo, intimando de manera urgente a las potenciales autoridades de mesa a responder en un plazo de doce horas si participarán o no en el proceso. Hasta ese momento, de las más de 20 mil autoridades convocadas, aproximadamente trece mil habían confirmado su presencia, lo cual garantizaría un titular y un auxiliar por cada una de las ocho mil mesas habilitadas para votar el próximo domingo.

Hasta el viernes pasado, alrededor de veinte mil personas habían ingresado al sistema para realizar la consulta respectiva. De ese total, unas siete mil se registraron con todos los datos necesarios. Después de verificar que cumplieran con todos los requisitos, como no estar afiliados a ningún partido político ni ser candidatos, aproximadamente tres mil personas quedaron firmes y en condiciones de ser convocadas.

Mientras tanto, se continúa con la distribución de urnas, padrones y material administrativo para el día de las elecciones. También se ha establecido que unos seis mil efectivos policiales participarán en el operativo de seguridad.

Finalmente, se espera que en las próximas horas el Tribunal Electoral se pronuncie sobre el Voto Joven. Según informes previos, se espera que el organismo rechace el planteo de inconstitucionalidad presentado por Domingo Rondina, quien podría recurrir al máximo tribunal en caso de que el dictamen sea adverso.