El reconocido artista Milo Lockett dejó su huella en la ciudad con un mural en el Hospital Vilela

El artista plástico Milo Lockett, de destacada trayectoria a nivel nacional e internacional, estuvo presente este jueves en el Hospital de Niños Victor J. Vilela, donde desplegó su arte para pintar un mural en el área de Salud Bucal del efector, con el objetivo de sumar color y alegría a las niñas y niños que transitan por el lugar, pero también para los profesionales que se desempeñan en la institución.

En la oportunidad, el intendente Pablo Javkin se acercó hasta las instalaciones del efector para reconocer a Milo por su trabajo y le agradeció especialmente por dejar su huella en un hospital público de la ciudad, siendo la primera vez que el talentoso artista oriundo de Chaco realiza una obra en Rosario.

Durante su visita, Lockett aprovechó para recorrer las instalaciones en compañía de las autoridades, mientras que pacientes y trabajadoras y trabajadores del hospital estuvieron atentos durante toda la jornada a cada movimiento desplegado por el artista, a la par que pudieron presenciar su arte.

“Estoy haciendo un abrazo al hospital”, expresó el autor sobre su tarea en el lugar, y señaló: “Me emocioné mucho con el personal, con la gente; mucha gente me vino a saludar. Trabajar en el lugar te hace prestar esa atención de todo, de la familia, de los chicos. Conocí la sala de juegos, la biblioteca, vi mucho compromiso con la niñez y eso es para remarcar”.

“Tenemos que empezar a destacar a las personas que trabajan bien desde lo público, desde el Estado. Y acá hay un compromiso del personal, sobre todo con la niñez. Y nosotros los adultos tenemos que asumir que tenemos un compromiso y un rol ante la niñez”, reflexionó Milo.

Sobre el diseño del mural, aclaró que no vino con una idea determinada porque no conocía en su totalidad el espacio. “Siempre me gusta trabajar in situ. Y planteé dos situaciones: una de un paisaje de campo, que es algo que me pasó mucho en el último tiempo porque viajo mucho por Argentina y al ver el campo lo empecé a incorporar en la imagen; y del otro lado trabajé con otro imaginario que está más dirigido a los chicos; el monigote, la figura, el abrazo, el elefante, el perro, la palabra, la taza para tomar la leche”, explicó.

Cabe remarcar que el artista realizó intervenciones similares en otros hospitales públicos de distintos puntos del país y también había recorrido con su arte diversas localidades de la provincia de Santa Fe, aunque nunca había trabajado en Rosario.

Por su parte, la directora del Hospital, Vivana Esquivel, comentó que apenas surgió la posibilidad de que el artista pudiera plasmar su arte en las paredes del Vilela aceptaron gustosamente y comenzaron a trabajar para concretarlo. “Nos pusimos en campaña con nuestro equipo de arquitectura para poder articular qué era lo que necesitaba y de ahí surgió la preparación de las paredes para que pudiera intervenirlas”, mencionó.

Esquivel contó, además, cómo se vivió la particular jornada de este jueves en el efector. “Llegó muy tempranito, recorrimos el Hospital con él, le mostramos la sala de juegos, que es una sala donde niños, niñas y adolescentes transitan su proceso de atención en el hospital con un modo lúdico distinto”, relató.

Además, señaló que Milo estuvo acompañado durante toda la mañana por quienes transitaron por el lugar, y valoró: “Él con mucha generosidad armó dibujos para los niños que estaban internados y no se podían acercar”.

Milo Lockett generó una estrecha relación de su obra con las infancias. Esto se manifiesta también en el compromiso del artista con diferentes causas. En ese sentido, dona anualmente un promedio de 40 obras para subastas a beneficio del Hospital Pediátrico de Resistencia, trabajo realizado con adolescentes dentro de un proyecto de prevención de HIV – Cruz Roja Argentina. Además, ha colaborado para Unicef y ha realizado talleres masivos de pintura al aire libre en el Festival de la Triple Frontera, Paraguay, Brasil y Argentina, Chaco, Jujuy.