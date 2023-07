Tras los rumores, Juliana Díaz de Gran Hermano anunció su separación de Maxi Guidici. Mediante un video en la red, la influencer explicó por qué tomaron la decisión y no descartó una reconciliación en el futuro.

"Este video lo hago por algo que muchos se están preguntando. Hace poquitos días tomamos la decisión de separarnos, nos costó muchísimo. Hace unas semanas venían circulando rumores de una separación, y lo loco fue que salimos a desmentirlo, porque estábamos muy en paz, bien y felices. De alguna u otra manera, esos rumores llevaron a recapacitar muchas cosas de la relación", comenzó diciendo Juliana en un clip que subió a su cuenta de Instagram.

"Estamos en un momento de nuestras vidas que es clave para conseguir todas las cosas que queramos. Con Maxi nos hermetizamos mucho y dejamos de sociabilizar, de hacer o de crecer y hacer cosas de modo individualista para nosotros mismos. En una relación no es todo color de rosas... hubieron crisis, peleas y cosas... como en todas las parejas. Nos dimos cuenta, gracias a Dios a tiempo, que no nos estábamos sumando. Era una dependencia emocional de parte de los dos que no nos estaba dejando ser", explicó.

Y destacó: "El amor está intacto. Tenemos una relación increíble, nos llevamos muy bien y somos super compañeros. Pero el acto más grande de amor que pude haber hecho es irme, porque se iban a seguir confundiendo las cosas, porque hay mucho amor. Estamos en un momento en el que necesitamos aire, que cada uno tenga sus espacios". Entre lágrimas, siguió: "Si bien es hermoso, a nosotros nos está costando trabajos, sueños y oportunidades. Es difícil tener que elegir entre el amor o las metas y los sueños. Pensamos que íbamos a poder ir para adelante juntos y ayudarnos, pero nos dimos cuenta que no estamos haciendo lo correcto, que no estamos aprovechando el momento de nuestras vidas".

"Pudimos tomar la decisión a tiempo. Nadie nos preparó para estar en el ojo de la tormenta. Se nos estaba haciendo muy difícil todo. Yo, hoy por hoy, quiero que Maxi haga todo lo que quiera hacer, con quien quiera y como quiera, que sea. Es la decisión más valiente que puede tomar una persona. Agradezco haberlo conocido y que nos hayamos puesto de acuerdo para ponerle puntos suspensivos a nuestra historia. No hay nada que cambie el cariño que le tengo a él. No intenten hacernos daño y buscar rumores o cosas que no son. Somos dos personas adultas que tomamos la decisión más valiente", cerró muy conmovida la ex Gran Hermano.

Los rumores que se hicieron realidad

Hace algunas semanas, tal como explicó Juliana, se rumoreó que estaban separados a raíz de información que dieron en LAM (América) y ella salió a desmentirlo. "Tengo una sensación rara. Estoy contenta y enojada a la vez. Contenta porque es mi primera fake news, una noticia falsa, te inventan algo. Me acaban de llover mensajes preguntándome si Maxi y yo estamos separados. Mi amor, ¿estamos separados y no me avisaste?", disparó divertida Juliana a través de sus historias de Instagram.

"Bueno, la respuesta es no, mi gente. Estamos separados de kilómetros porque él está en Córdoba con su familia. Fue a pasar el cumpleaños de su sobrina con su familia amada y yo estoy en Venado Tuerto porque tuve que venir a hacer trámites porque estoy por abrir un proyecto, que ya se van a enterar", agregó.

Y cerró filosa con un palito para Ángel de Brito: "No sé qué carajo pasó o qué le está pasando a la gente, pero yo y mi negro estamos mejor que nunca. Lo extraño un montón. Así que, Ángel de Brito, escuchame una cosa, chequeame la info".

