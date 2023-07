Newell's destrabó el conflicto con Cruz Azul y oficializó la salida de Willer Ditta

Luego de tantas idas y vueltas, este miércoles, Newell's oficializó la transferencia de Willer Ditta a Cruz Azul. La entidad mexicana adquiere el 90% de los derechos económicos del jugador, mientras que el Rojinegro se queda con el 10%.

Vale recordar que el colombiano está hace semanas en el país azteca, pero la Lepra nunca había enviado el transfer debido a que no acordaban el método y forma de pago. Incluso, Ignacio Astore, había afirmado el lunes pasado que el pase aún no estaba firmado y que el jugador no estaba autorizado a jugar en otro equipo.

Finalmente, este miércoles se destrabó el conflicto y Ditta oficializó su salida. En la negociación, las partes acordaron que si Cruz Azul no vende al futbolista antes del 30 de junio de 2024 está obligado a adquirir automáticamente el porcentaje restante.