En la última jugada, Lionel Messi marcó un golazo de tiro libre para darle la victoria al Inter Miami

Este viernes se dio el tan anhelado debut de Lionel Messi con la camiseta del Inter Miami. Después de iniciar el partido en el banco de suplentes, el rosarino entró al campo de juego en el minuto 8 del segundo tiempo cuando su equipo ganaba 1 a 0 frente a Cruz Azul e hizo vibrar al DRV PNK Stadium.

The moment we’ve been waiting for.

Welcome to the show, Lionel Messi. pic.twitter.com/3NYCnVOpx9

— Major League Soccer (@MLS) July 22, 2023