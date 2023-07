Autocrítica de Olivera sobre las PASO, pero confianza a futuro: “No seríamos peronistas si nos rendimos”

Los datos del escrutinio confirmaron el gran triunfo de Unidos para Cambiar Santa Fe en la categoría gobernador, que obtuvo un total de 980.567 votos, contra 434.352 de Juntos Avancemos.

Aunque la oposición dobló al peronismo en cantidad de sufragios, desde el PJ reconocen que la elección todavía no está terminada, principalmente, si se considera que Omar Perotti fue el más votado en diputados.

A casi dos semanas de las PASO, el presidente del PJ a nivel provincial, Ricardo Olivera, realizó una autocrítica sobre lo que dejaron las elecciones en el seno del peronismo que deberá dar batalla si pretende remontar los resultados del 16 de julio.

“Sobre las elecciones tengo una reflexión que va más allá del peronismo. El voto bronca de la gente se expresó en contra de los que gobiernan, ya sea de un lado o del otro. Respecto al Justicialismo que, a diferencia de Maximiliano Pullaro, que definió una estrategia de poder dos años antes y recorrió toda la provincia unas cinco veces, el peronismo definió su estrategia dos horas antes del cierre de lista. Este costo se paga y fue un dato no menor”, indicó el diputado provincial.

Por otro lado, admitió errores y responsabilidades en la estrategia política del oficialismo en las PASO, la cual se encaró de una manera “muy respetuosa”, porque “pensábamos que esa muestra de unidad nos iba a fortalecer, pero enfrente, la gran pelea de Pullaro y Losada movilizó e hizo que la militancia juegue fuerte. Mientras tanto, nosotros, en una situación de comodidad, con un resultado casi cantado, no tuvimos las motivaciones que correspondían”.

En tercer lugar, Olivera reconoció “un desacople entre las estrategias provinciales y locales” que terminaron por diseminar los votos del peronismo en un electorado que apenas alcanzó el 62,77% del padrón provincial.

Pronta a finalizar la gestión de Perotti luego de 12 años de gobiernos socialistas, el presidente del PJ confesó que no se logró enamorar, incluso, a los propios peronistas: “En las elecciones, el total del frente sacó unos 500 mil votos, mientras que tenemos más de 1.600.000 beneficiarios de Billetera Santa Fe, entonces ¿por qué no nos votaron los que son beneficiarios? Porque Billetera Santa Fe es un derecho adquirido, por lo que tenemos que empezar a hacer campaña con otras cosas. En una reunión que tuve con Omar y los candidatos a diputados y diputadas, hice un planteo de que tenemos que volver a enamorar a los docentes, porque los docentes no nos vota ninguno. Alguien de allí, con buen tino, dijo que los docentes de Santa Fe son los mejores pagos del país. Pero acá se descontaron dos días de paro, eso los docentes no te lo perdonan y queda en la memoria colectiva”, aseguró.

“En esa misma reunión -continuó- planteé, y Omar aceptó, dar cierta autonomía a la fórmula (Lewandowski – Frana), para sentarse con los gremios y ver qué podemos acordar. Por otro lado, me parece que los ministros, que todos son candidatos, tienen que tener un compromiso militante. Hay que salir y poner la cara, porque eso la gente lo valora. Esto es lo que tiene que tomar como iniciativa Omar dentro de su gabinete”, añadió.

